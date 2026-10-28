28 Ekim 2026 Çarşamba günü neden yarım gün tatil? Cumhuriyet Bayramı öncesinde bankalar, kamu kurumları, okullar, noterler ve PTT'nin çalışma durumu merak ediliyor. Resmî tatil saat 13.00'te başlayacak, 29 Ekim Perşembe günü ise tam gün sürecek. Peki, 28 Ekim tatil mi? Bankalar, okullar ve kamu kurumları yarım gün mü çalışacak? İşte cevabı...

28 EKİM NEDEN YARIM GÜN TATİL?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken öğrenciler, çalışanlar ve vatandaşlar 28 Ekim'in neden yarım gün tatil olduğunu araştırıyor. Cumhuriyet Bayramı, Türkiye'de her yıl 29 Ekim'de kutlanıyor. Ulusal bayramın başlangıcı ise bir gün öncesine, 28 Ekim saat 13.00'e uzanıyor.

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'a göre Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim günü saat 13.00'te başlıyor ve 29 Ekim boyunca devam ediyor. Bu nedenle 28 Ekim'in sabah bölümünde normal çalışma düzeni sürerken öğleden sonra resmî tatil uygulanıyor.

2026 yılında 28 Ekim Çarşamba gününe, 29 Ekim ise Perşembe gününe denk geliyor. Böylece Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim'in tamamını kapsıyor.

28 EKİM'DE BANKALAR AÇIK MI?

28 Ekim Çarşamba günü bankalarda sabah saatlerinde hizmet verilmesi bekleniyor. Cumhuriyet Bayramı tatilinin saat 13.00'te başlaması nedeniyle banka şubeleri öğleden sonra kapalı olacak. Şubeden işlem yapacak vatandaşların, kendi bankalarının çalışma saatlerini ve işlem kabul sürelerini kontrol etmesi gerekiyor.

29 Ekim Perşembe günü ise tam gün resmî tatil nedeniyle banka şubeleri kapalı olacak. ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı gibi dijital hizmetler kullanılabilecek. Bununla birlikte EFT ve diğer para transferlerinin hesaba geçiş zamanı, işlem türüne ve bankaların tatil takvimine göre değişebilir.

28 EKİM'DE KAMU KURUMLARI AÇIK MI?

Kamu kurumlarında 28 Ekim sabahı normal mesai düzeni devam edecek. Saat 13.00'te resmî tatilin başlamasıyla birlikte kurumların idari hizmetleri sona erecek. Nüfus müdürlükleri, belediyeler, kaymakamlıklar ve diğer kamu birimlerinde işlem yapmayı planlayanların başvurularını sabah saatlerinde tamamlamaları faydalı olacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ise kamu kurumları genel olarak hizmet vermeyecek. Acil hizmetlerin çalışma düzeni ise ilgili kurumların hizmet planlamasına göre devam edecek.

28 EKİM'DE OKULLAR TATİL Mİ?

28 Ekim Çarşamba günü okullarda da Cumhuriyet Bayramı öncesindeki yarım günlük tatil uygulaması geçerli olacak. Sabah saatlerinde eğitim sürerken resmî tatilin başlamasıyla birlikte öğleden sonraki normal ders düzeni sona erecek.

Ancak ders başlangıç ve bitiş saatleri, ikili eğitim ve okul törenlerinin programı kurumlara göre farklılık gösterebilir. Öğrencilerin ve velilerin kendi okullarının duyurularını takip etmesi gerekiyor. 29 Ekim Perşembe günü ise okullarda tam gün resmî tatil uygulanacak.

28 EKİM'DE NOTERLER VE PTT AÇIK MI?

Noterler ve PTT şubelerinde de 28 Ekim için yarım günlük tatil düzeni geçerli olacak. Sabah saatlerinde hizmet verilmesi, saat 13.00'ten itibaren ise resmî tatil nedeniyle işlemlere ara verilmesi bekleniyor. Şube ve hizmet türüne göre çalışma saatleri değişebileceği için işlem öncesinde ilgili birimden bilgi alınması öneriliyor.

29 Ekim'de noterler ve kamu hizmeti sunan birimlerin büyük bölümü kapalı olacak. Kargo teslimatları ve özel hizmetlerin çalışma düzeni ise ilgili şirketlerin duyurularına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

29 EKİM'DE BANKALAR VE KAMU KURUMLARI TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tam gün resmî tatil. Bu nedenle banka şubeleri, okullar, kamu kurumları ve birçok idari birim normal çalışma düzenine ara verecek. Resmî işlemlerin bir sonraki iş gününe kalabileceği dikkate alınmalı.