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Yarın okullar tatil mi? 28 Ekim okullar yarım gün mü?

28 Ekim Çarşamba okullar tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde okulların tatil durumu ve 28-29 Ekim eğitim takvimi belli oldu.

Haber Özel Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2026 09:59
Yarın okullar tatil mi? 28 Ekim okullar yarım gün mü?

Çarşamba okullar tatil edildi mi?" ve "Okullar yarım gün mü?" sorularına yanıt arıyor. 2026 yılında Cumhuriyet Bayramı'nın arifesi 28 Ekim Çarşamba gününe denk geliyor. Resmî tatil uygulaması kapsamında okullarda eğitim sabah saatlerinde devam edecek, öğleden sonra ise tatil başlayacak. İşte 28-29 Ekim okulların tatil durumu...

28 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

28 Ekim 2026 Çarşamba günü okullar tam gün tatil olmayacak. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim öğretimin günün ilk yarısında devam etmesi, Cumhuriyet Bayramı tatilinin ise saat 13.00 itibarıyla başlaması bekleniyor.

Bu nedenle 28 Ekim Çarşamba günü için tam gün tatil uygulaması bulunmuyor. Öğrenciler, okul yönetimlerinin duyurduğu ders ve tören programlarını takip etmeli.

28 EKİM ÇARŞAMBA OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

Evet. 28 Ekim, Cumhuriyet Bayramı arifesi olduğu için resmî tatil saat 13.00'te başlıyor. Okullarda sabah saatlerinde eğitim yapılırken öğleden sonra ders işlenmeyecek.

29 EKİM PERŞEMBE OKULLAR TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye genelinde resmî bayramdır. Bu nedenle 29 Ekim Perşembe günü okullar tam gün tatil olacak. Öğrenciler ve öğretmenler, okulların duyurduğu tören ve kutlama programlarını da takip edebilir.

30 EKİM CUMA OKULLAR TATİL Mİ?

30 Ekim Cuma günü için ülke genelinde geçerli bir resmî tatil bulunmuyor. Yeni bir idari karar açıklanmadığı sürece okullarda eğitim öğretimin normal programında devam etmesi bekleniyor.

Yarın okullar tatil mi

28-29 EKİM TATİLİ KAÇ GÜN?

Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'te başlayacak ve 29 Ekim Perşembe günü boyunca devam edecek. 30 Ekim Cuma günü için ayrıca bir tatil kararı alınmadığı sürece eğitim ve çalışma düzeni normale dönecek.

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