CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Haber Özel Yarın bankalar açık mı? 28 Ekim bankalar saat kaçta kapanıyor?

Yarın bankalar açık mı? 28 Ekim bankalar saat kaçta kapanıyor?

28 Ekim 2026 Çarşamba bankalar açık mı, saat kaçta kapanıyor? 29 Ekim'de bankalar çalışacak mı? EFT, FAST ve havale işlemlerinin tatil dönemindeki durumunu öğrenin.

Haber Özel Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2026 11:40
Yarın bankalar açık mı? 28 Ekim bankalar saat kaçta kapanıyor?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde bankaların çalışma saatleri merak ediliyor. 28 Ekim 2026 Çarşamba günü banka şubeleri yarım gün hizmet verecek. Peki bankalar saat kaçta kapanacak? 28-29 Ekim'de EFT, FAST ve havale yapılabilecek mi? İşte banka çalışma takvimi ve para transferi detayları…

YARIN BANKALAR AÇIK MI, 28 EKİM ÇARŞAMBA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde banka şubelerinin çalışma düzeni araştırılıyor. 28 Ekim 2026 Çarşamba günü resmi tatilin öğleden sonra başlaması nedeniyle bankalarda yarım günlük çalışma uygulanacak.

Banka şubesinden para çekme, para yatırma, hesap işlemleri veya diğer bankacılık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşların işlemlerini günün ilk yarısında tamamlaması gerekiyor. Şubelerin çalışma saatleri bankaya ve şubeye göre değişebileceğinden işlem öncesinde ilgili şubeden bilgi alınması öneriliyor.

28 Ekim bankalar açık mı

28 EKİM BANKALAR SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Cumhuriyet Bayramı arifesinde resmi tatil 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'te başlayacak. Bu nedenle banka şubelerinin saat 13.00 itibarıyla kapanması bekleniyor.

Bankada yüz yüze işlem yapacak vatandaşların son dakikaya kalmaması önem taşıyor. Özellikle para transferi, ödeme ve şubeden yapılması gereken işlemlerin tatil başlamadan önce tamamlanması gerekiyor.

29 EKİM'DE BANKALAR AÇIK MI?

29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle banka şubeleri tam gün kapalı olacak. Şubelerdeki normal çalışma düzeninin 30 Ekim Cuma günü yeniden başlaması bekleniyor.

Banka şubeleri kapalı olsa da ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı hizmetleri kullanılabilecek. Ancak her işlemin aynı gün tamamlanacağı anlamına gelmiyor; para transferinin türü ve bankanın işlem kuralları belirleyici olacak.

28 Ekim bankalar açık mı

28-29 EKİM'DE EFT, FAST VE HAVALE YAPILIR MI?

Resmi tatil döneminde para göndermek isteyenlerin EFT, FAST ve havale arasındaki farkı bilmesi gerekiyor.

EFT YAPILIR MI?

EFT, farklı bankalar arasındaki para transferlerinde kullanılan sistemdir. 28 Ekim'de EFT işlemleri için yarım günlük çalışma takvimi geçerli olacak. Saat 13.00'ten sonra verilen standart EFT talimatları, bankanın uygulamasına bağlı olarak ilk iş günü olan 30 Ekim Cuma günü işleme alınabilir.

29 Ekim Perşembe günü resmi tatil nedeniyle standart EFT işlemlerinin gerçekleşmesi beklenmiyor. Acil para transferlerinde işlem saati ve bankanın bilgilendirmeleri kontrol edilmeli.

28 Ekim bankalar açık mı

FAST İŞLEMLERİ YAPILIR MI?

FAST sistemi, uygun işlem tutarları dahilinde farklı bankalar arasında 7 gün 24 saat para transferine olanak tanıyor. Bu nedenle FAST işlemleri resmi tatil günlerinde de yapılabiliyor. İşlem limitleri ve bankanın uyguladığı koşullar dikkate alınmalı.

HAVALE YAPILIR MI?

Aynı banka içindeki hesaplar arasında gerçekleştirilen havale işlemleri, bankanın dijital kanalları üzerinden genellikle tatil günlerinde de yapılabiliyor. Ancak işlemin hesaba yansıma zamanı ve uygulanabilecek kısıtlamalar bankaya göre değişebilir.

28-29 EKİM 2026 BANKA ÇALIŞMA TAKVİMİ

  • 28 Ekim Çarşamba: Banka şubeleri yarım gün açık; saat 13.00'e kadar hizmet verilmesi bekleniyor.
  • 29 Ekim Perşembe: Cumhuriyet Bayramı nedeniyle banka şubeleri kapalı.
  • 30 Ekim Cuma: Banka şubelerinde normal çalışma düzenine dönülmesi bekleniyor.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
G.Saray'da derbi sonrası büyük coşku!
Çakar'dan maç sonu Karaoğlan'a sert eleştiri!
DİĞER
Noa Lang referans oldu! Hollandalı yıldız adım adım Galatasaray’a...
Bakırköy Belediyesi'ne ihale ve irtikap soruşturması! 68 şüpheliden 58'i gözaltına alındı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trio ekibi yorumladı! G.Saray'ın penaltı beklediği pozisyonda karar...
Spor yazarları dev derbiyi yorumladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Derbi sonrası dev cezalar yolda! 10 maç tehlikesi Derbi sonrası dev cezalar yolda! 10 maç tehlikesi 12:17
Sassuolo-Lazio maçı bilgileri Sassuolo-Lazio maçı bilgileri 12:00
Alanyaspor-12 Bingölspor maçı bilgileri Alanyaspor-12 Bingölspor maçı bilgileri 11:25
Beşiktaş kritik maçta Olympiakos'u ağırlıyor! Beşiktaş kritik maçta Olympiakos'u ağırlıyor! 11:24
Anadolu Efes, Hapoel ile Bulgaristan'da karşılaşacak! Anadolu Efes, Hapoel ile Bulgaristan'da karşılaşacak! 11:22
G.Saray'da derbi sonrası büyük coşku! G.Saray'da derbi sonrası büyük coşku! 11:11
Daha Eski
Kocaelispor-Mazıdağı Fosfatspor maçı bilgileri Kocaelispor-Mazıdağı Fosfatspor maçı bilgileri 11:03
Trio ekibi yorumladı! G.Saray'ın penaltı beklediği pozisyonda karar... Trio ekibi yorumladı! G.Saray'ın penaltı beklediği pozisyonda karar... 10:38
Boluspor-Karşıyaka maçı bilgileri Boluspor-Karşıyaka maçı bilgileri 10:33
İsmail Kartal'a büyük tepki! G.Saray derbisinin ardından... İsmail Kartal'a büyük tepki! G.Saray derbisinin ardından... 10:24
Etimesgutspor-Gaziantep FK maçı bilgileri Etimesgutspor-Gaziantep FK maçı bilgileri 10:24
F.Bahçe arsaVev, Real Sociedad deplasmanında! F.Bahçe arsaVev, Real Sociedad deplasmanında! 10:19