29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde bankaların çalışma saatleri merak ediliyor. 28 Ekim 2026 Çarşamba günü banka şubeleri yarım gün hizmet verecek. Peki bankalar saat kaçta kapanacak? 28-29 Ekim'de EFT, FAST ve havale yapılabilecek mi? İşte banka çalışma takvimi ve para transferi detayları…

YARIN BANKALAR AÇIK MI, 28 EKİM ÇARŞAMBA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde banka şubelerinin çalışma düzeni araştırılıyor. 28 Ekim 2026 Çarşamba günü resmi tatilin öğleden sonra başlaması nedeniyle bankalarda yarım günlük çalışma uygulanacak.

Banka şubesinden para çekme, para yatırma, hesap işlemleri veya diğer bankacılık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşların işlemlerini günün ilk yarısında tamamlaması gerekiyor. Şubelerin çalışma saatleri bankaya ve şubeye göre değişebileceğinden işlem öncesinde ilgili şubeden bilgi alınması öneriliyor.

28 EKİM BANKALAR SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Cumhuriyet Bayramı arifesinde resmi tatil 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'te başlayacak. Bu nedenle banka şubelerinin saat 13.00 itibarıyla kapanması bekleniyor.

Bankada yüz yüze işlem yapacak vatandaşların son dakikaya kalmaması önem taşıyor. Özellikle para transferi, ödeme ve şubeden yapılması gereken işlemlerin tatil başlamadan önce tamamlanması gerekiyor.

29 EKİM'DE BANKALAR AÇIK MI?

29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle banka şubeleri tam gün kapalı olacak. Şubelerdeki normal çalışma düzeninin 30 Ekim Cuma günü yeniden başlaması bekleniyor.

Banka şubeleri kapalı olsa da ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı hizmetleri kullanılabilecek. Ancak her işlemin aynı gün tamamlanacağı anlamına gelmiyor; para transferinin türü ve bankanın işlem kuralları belirleyici olacak.

28-29 EKİM'DE EFT, FAST VE HAVALE YAPILIR MI?

Resmi tatil döneminde para göndermek isteyenlerin EFT, FAST ve havale arasındaki farkı bilmesi gerekiyor.

EFT YAPILIR MI?

EFT, farklı bankalar arasındaki para transferlerinde kullanılan sistemdir. 28 Ekim'de EFT işlemleri için yarım günlük çalışma takvimi geçerli olacak. Saat 13.00'ten sonra verilen standart EFT talimatları, bankanın uygulamasına bağlı olarak ilk iş günü olan 30 Ekim Cuma günü işleme alınabilir.

29 Ekim Perşembe günü resmi tatil nedeniyle standart EFT işlemlerinin gerçekleşmesi beklenmiyor. Acil para transferlerinde işlem saati ve bankanın bilgilendirmeleri kontrol edilmeli.

FAST İŞLEMLERİ YAPILIR MI?

FAST sistemi, uygun işlem tutarları dahilinde farklı bankalar arasında 7 gün 24 saat para transferine olanak tanıyor. Bu nedenle FAST işlemleri resmi tatil günlerinde de yapılabiliyor. İşlem limitleri ve bankanın uyguladığı koşullar dikkate alınmalı.

HAVALE YAPILIR MI?

Aynı banka içindeki hesaplar arasında gerçekleştirilen havale işlemleri, bankanın dijital kanalları üzerinden genellikle tatil günlerinde de yapılabiliyor. Ancak işlemin hesaba yansıma zamanı ve uygulanabilecek kısıtlamalar bankaya göre değişebilir.

28-29 EKİM 2026 BANKA ÇALIŞMA TAKVİMİ

28 Ekim Çarşamba: Banka şubeleri yarım gün açık; saat 13.00'e kadar hizmet verilmesi bekleniyor.

Banka şubeleri yarım gün açık; saat 13.00'e kadar hizmet verilmesi bekleniyor. 29 Ekim Perşembe: Cumhuriyet Bayramı nedeniyle banka şubeleri kapalı.

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle banka şubeleri kapalı. 30 Ekim Cuma: Banka şubelerinde normal çalışma düzenine dönülmesi bekleniyor.