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Süper Loto sonuç sorgulama ekranı | 27 Ekim kazanan numaralar

Süper Loto sonuçları 27 Ekim 2026 Salı günü merak ediliyor. Kazanan numaralar açıklandı mı, büyük ikramiye devretti mi? Süper Loto sonuç sorgulama ekranı ve son çekilişin ikramiye dağılımı.

Haber Özel Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2026 23:25
Süper Loto sonuç sorgulama ekranı | 27 Ekim kazanan numaralar

Süper Loto sonuçları 27 Ekim 2026 Salı günü şans oyunu tutkunları tarafından araştırılıyor. Milli Piyango tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişinde gözler kazanan numaralara ve büyük ikramiyeye çevrildi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar, "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?", "27 Ekim Süper Loto kazanan numaralar hangileri?" ve "Büyük ikramiye devretti mi?" sorularına yanıt arıyor. İşte Süper Loto sonuç sorgulama ekranı ve son çekilişe ilişkin ayrıntılar...

27 EKİM SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU

27 Ekim 2026 Salı günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin sonuçları, çekiliş tamamlandıktan sonra belli oldu. Kazanan numaralar ve ikramiye dağılımı, Milli Piyango Online'ın resmî sonuç ekranından takip edilebiliyor.

27 Ekim Süper Loto kazanan numaraları: 7 - 14 - 30 - 37 - 40 - 42

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Süper Loto kuponunun ikramiye kazanıp kazanmadığını öğrenmek isteyenler, Milli Piyango Online'ın resmî internet sitesini ziyaret edebilir. Sonuç sorgulama ekranında ilgili çekiliş tarihi seçilerek kazanan numaralar ve ikramiye bilgileri kontrol edilebilir.

Süper Loto resmî sonuç ekranı: https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/cekilis-sonuclari.128.2026

Sonuçlar açıklandığında çekiliş numaralarıyla kupondaki sayılar karşılaştırılabilir. İkramiye tutarları ve kazanan kişi sayıları için de resmî sonuç tablosunun esas alınması gerekiyor.

25 EKİM SÜPER LOTO SONUÇLARI: HANGİ NUMARALAR ÇIKTI?

Bir önceki Süper Loto çekilişi 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirildi. Çekilişte kazanan numaralar 1, 3, 5, 18, 28 ve 59 olarak açıklandı. Altı numaranın tamamını doğru tahmin eden çıkmadı ve 758 milyon 614 bin 493,63 TL tutarındaki büyük ikramiye devretti.

25 Ekim çekilişinin ikramiye dağılımı şöyle gerçekleşti:

  • 6 bilen: Kazanan çıkmadı, büyük ikramiye devretti.
  • 5 bilen: 39 kişi, kişi başı 100.873,95 TL.
  • 4 bilen: 1.420 kişi, kişi başı 4.309,60 TL.
  • 3 bilen: 31.997 kişi, kişi başı 232,20 TL.
  • 2 bilen: 289.511 kişi, kişi başı 27,15 TL.

SÜPER LOTO BÜYÜK İKRAMİYESİ DEVRETTİ Mİ?

27 Ekim çekilişinde büyük ikramiyenin devredip devretmediği, çekilişin tamamlanmasının ardından belli olacak. Altı numaranın tamamını doğru bilen çıkmaması durumunda büyük ikramiye sonraki çekilişe aktarılacak.

SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Süper Loto sonuçlarını öğrenmek için şu adımlar izlenebilir:

  • Milli Piyango Online'ın resmî internet sitesine girin.
  • Süper Loto sonuçları bölümünü açın.
  • 27 Ekim 2026 tarihli çekilişi seçin.
  • Açıklanan kazanan numaraları kuponunuzla karşılaştırın.
  • İkramiye kategorisi ve tutarını resmî sonuç tablosundan kontrol edin.

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