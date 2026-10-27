Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 27 Ekim 2026 Salı günü için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. İstanbul başta olmak üzere Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yağışların etkisini artırması bekleniyor. İstanbul'da özellikle sabah saatlerinde kuvvetli sağanak öngörülürken kuzey ilçelerinde yağışların çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın da zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Hava durumunu takip eden vatandaşlar, "Bugün hava nasıl olacak?", "İstanbul'da yağmur var mı?", "27 Ekim'de hangi illerde sağanak bekleniyor?" ve "Meteoroloji hangi iller için uyarı yaptı?" sorularına yanıt arıyor. Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtiliyor.

METEOROLOJİ'DEN 27 EKİM İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı uyarıya göre 27 Ekim Salı günü ilk saatlerden itibaren Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor. İstanbul'un kuzey kesimleri ile Bursa'nın kuzey ve batısı, Çanakkale'nin doğusu ve İzmir'in kuzeyinde yağışların yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Balıkesir'in kuzey ve batısında ise yağışların çok kuvvetli, bazı bölgelerde şiddetli seviyeye ulaşabileceği bildirildi. Kuvvetli yağışların gün içinde etkili olması, bazı bölgelerde akşam veya gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji, yağışla birlikte görülebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

İSTANBUL'DA BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

İstanbul'da 27 Ekim Salı günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların özellikle sabah saatlerinde etkisini artıracağı, kent genelinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji değerlendirmelerine göre İstanbul genelinde metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında yağış düşebilir. Kentin kuzeyindeki bazı ilçelerde ise yağış miktarının metrekareye 21 ila 75 kilograma ulaşması bekleniyor.

İstanbul'da hava sıcaklığının yağışla birlikte düşeceği, günün en yüksek sıcaklığının yaklaşık 15 derece olacağı öngörülüyor. Kuzeyli yönlerden esecek rüzgârın saatte 40 ila 60 kilometreye, zaman zaman 70 kilometreye ulaşabileceği bildiriliyor.

Yağışın akşam saatlerine doğru etkisini kaybetmesi beklenirken gün boyunca güncel meteorolojik uyarıların takip edilmesi önem taşıyor.

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR?

Meteoroloji'nin uyarısında İstanbul'un kuzey ilçeleri için özellikle dikkat çekildi. Sarıyer, Eyüpsultan, Arnavutköy, Beykoz ve Şile çevrelerinde yağışların çok kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli sağanak nedeniyle bu bölgelerde kısa sürede su birikintileri oluşabileceği, dere yatakları ve su baskını riski bulunan alanlarda dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor. Kent genelinde de yağışın şiddetlendiği saatlerde trafik yoğunluğu ve toplu ulaşımda gecikmeler yaşanabileceği göz önünde bulundurulmalı.

Haftalık Hava Tahmini 📆(27 Ekim - 2 Kasım 2026) Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak azalacağı, güney, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor. https://t.co/XWgo1xvQtu — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) October 26, 2026

İSTANBUL'DA RÜZGÂR VE SICAKLIK DÜŞÜŞÜNE DİKKAT

İstanbul'da yağışla birlikte kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgâr bekleniyor. Rüzgâr hızının saatte 40 ila 60 kilometreye çıkabileceği, bazı saatlerde kısa süreli fırtına şeklinde 70 kilometreye ulaşabileceği bildiriliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyretmesi bekleniyor. Yağış ve rüzgârın etkisiyle hissedilen sıcaklığın daha düşük olabileceği değerlendiriliyor.

Vatandaşların dışarı çıkarken yağışa uygun kıyafet tercih etmesi, açık alanlarda gevşek eşyalara karşı dikkatli olması ve araç kullanırken görüş mesafesindeki azalmayı hesaba katması gerekiyor.

11 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji'nin kuvvetli yağış tahminleri kapsamında 11 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldığı bildirildi. Muğla için turuncu kodlu uyarı verilirken Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova için sarı kodlu uyarı yayımlandı.

Muğla'da yağışların şiddetli ve yer yer aşırı seviyeye ulaşabileceği tahmin ediliyor. Antalya'nın merkez ve batı kıyılarında kuvvetli, doğu kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli sağanak bekleniyor.

Ege Bölgesi'nde İzmir'in kuzeyinde ve Denizli'nin güneyinde yağışların kuvvetini artırması öngörülürken Marmara Bölgesi'nde de birçok ilde sağanak etkili olacak.

👉 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yarın birçok ilde etkili olması beklenen sağanak nedeniyle sel ve su baskınına karşı uyarıda bulundu.

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Ankara'da 27 Ekim Salı günü parçalı ve çok bulutlu bir havayla birlikte aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Başkentte günün en yüksek sıcaklığının yaklaşık 19 derece olması tahmin ediliyor.

İstanbul ve Marmara'nın bazı kesimlerinde beklenen yağışların aksine Ankara için aynı ölçekte bir kuvvetli yağış uyarısı öne çıkmıyor. Ancak hava koşulları gün içinde değişebileceğinden güncel tahminlerin takip edilmesi gerekiyor.

İZMİR'DE SAĞANAK BEKLENİYOR MU?

İzmir'de 27 Ekim Salı günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle kentin kuzey kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetlenebileceği tahmin ediliyor.

İzmir'de günün en yüksek sıcaklığının yaklaşık 21 derece olması bekleniyor. Yağış sırasında yıldırım, su birikintisi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

ANTALYA VE MUĞLA'DA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Akdeniz ve Ege bölgelerinde de yağışlı hava etkisini sürdürecek. Antalya'nın merkez ve batı kıyılarında kuvvetli sağanak, doğu kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor. Adana'nın doğusu, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak görülebileceği tahmin ediliyor.

Muğla'da ise yağışların şiddetli ve bazı noktalarda aşırı seviyeye ulaşabileceği bildirildi. Özellikle Datça, Marmaris, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer çevrelerinde kuvvetli yağış riskine karşı tedbirli olunması gerekiyor.

27 EKİM İL İL HAVA DURUMU

Meteoroloji tahminlerine göre 27 Ekim Salı günü bazı illerde beklenen hava durumu şöyle:

Marmara Bölgesi

İstanbul: Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, yaklaşık 15 derece.

Bursa: Kuvvetli, kuzey ve batı kesimlerde yer yer çok kuvvetli sağanak.

Çanakkale: Kuvvetli sağanak, doğu kesimlerde yer yer çok kuvvetli yağış.

Balıkesir: Kuvvetli, kuzey ve batı kesimlerde yer yer şiddetli yağış.

Tekirdağ: Kuvvetli sağanak.

Kocaeli: Kuvvetli sağanak.

Yalova: Kuvvetli sağanak.

Sakarya: Aralıklı sağanak.

Ege Bölgesi

İzmir: Sağanak ve gök gürültülü sağanak, kuzey kesimlerde yerel kuvvetli yağış; yaklaşık 21 derece.

Muğla: Şiddetli ve yer yer aşırı yağış; yaklaşık 16 derece.

Denizli: Sağanak, güney kesimlerde kuvvetli yağış.

Aydın: Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak.

Manisa: Aralıklı sağanak.

Afyonkarahisar: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak.

Akdeniz Bölgesi

Antalya: Merkez ve batı kıyılarında kuvvetli, doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli sağanak; yaklaşık 23 derece.

Adana: Aralıklı sağanak; yaklaşık 25 derece.

Hatay: Sağanak ve gök gürültülü sağanak; yaklaşık 25 derece.

İç Anadolu Bölgesi

Ankara: Aralıklı sağanak; yaklaşık 19 derece.

KUVVETLİ SAĞANAKTA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Meteoroloji'nin uyarıları doğrultusunda kuvvetli yağış beklenen bölgelerde bazı önlemlerin alınması önem taşıyor.

Su baskını riski bulunan alt geçitlerden ve yollardan uzak durun.

Ani su yükselmesi görülebilecek dere yatakları ve çukur alanlarda dikkatli olun.

Yıldırım sırasında açık alanlarda bulunmaktan kaçının.

Kuvvetli rüzgârda ağaçların, reklam panolarının ve gevşek yapı parçalarının yakınında durmayın.

Araç kullanırken hızınızı azaltın, takip mesafesini artırın ve su birikintilerinden geçmemeye çalışın.

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28 EKİM'DE İSTANBUL'DA YAĞMUR DEVAM EDECEK Mİ?

Meteoroloji'nin yayımladığı tahminlerde 28 Ekim Çarşamba günü İstanbul'da sağanak yağışın devam etmesi bekleniyor. Yağışların salı gününe kıyasla daha hafif olması öngörülse de ilçelere göre farklılık görülebilir.