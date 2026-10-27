Altın fiyatları 27 Ekim 2026 Salı günü yatırımcılar ve altın alım satımı yapacak vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın ikinci işlem gününde gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altınının güncel fiyatları araştırılıyor. Peki, gram altın bugün ne kadar? Altın yükseldi mi, düştü mü? İşte 27 Ekim güncel altın fiyatları ve alış-satış tablosu.

CANLI DÖVİZ FİYATLARI 27 EKİM 2026

◼ABD Doları: 49,75 (Alış) - 49,76 (Satış)

◼EURO: 55,84 (Alış) - 55,91 (Satış)

◼STERLİN: 66,56 (Alış) - 66,90 (Satış)

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 27 EKİM 2026

▶Gram Altın Alış: 6.422,13₺

▶Gram Altın Satış: 6.423,05₺

▶Çeyrek Altın Alış: 10.260,24₺

▶Çeyrek Altın Satış: 10.494,98₺

▶Yarım Altın Alış: 20.456,36₺

▶Yarım Altın Satış: 20.989,95₺

▶Tam Altın Alış: 43.206,00₺

▶Tam Altın Satış: 43.719,00₺

▶Ata Altın Alış: 43.817,00₺

▶Ata Altın Satış: 44.470,00₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 5.848,34₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 5.854,08₺

▶Gümüş Alış: 85,97₺

▶Gümüş Satış: 86,05₺

ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ Mİ?

26 Ekim sabahı yayımlanan spot piyasa verilerinde gram altın fiyatı, ilgili veri ekranında yaklaşık yüzde 0,16 artış gösterdi. Ancak farklı fiyat sağlayıcılarında ölçüm saati ve karşılaştırma aralığı değiştiği için günlük değişim oranları aynı olmayabilir.

Bu nedenle altın fiyatlarının yükselip yükselmediğini değerlendirirken yalnızca tek bir rakama değil, fiyatın hangi saat itibarıyla ve hangi önceki değerle karşılaştırıldığına da bakmak gerekiyor. Kapalıçarşı, serbest piyasa ve spot altın fiyatları arasında da farklılıklar görülebiliyor.

ALTIN FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Altın fiyatlarının yönünü etkileyen başlıca unsurlar arasında ons altının dolar cinsinden değeri, dolar/TL kuru, küresel faiz beklentileri ve yatırımcıların güvenli liman talebi bulunuyor.

Türkiye'de gram altının fiyatı hem uluslararası altın fiyatlarından hem de döviz kurundaki değişimlerden etkileniyor. Bu nedenle ons altın gerilese bile döviz kurundaki hareketler gram altındaki değişimi farklılaştırabiliyor.

GRAM ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

Altının önümüzdeki günlerde yükselip yükselmeyeceği kesin olarak bilinemez. Küresel ekonomik veriler, merkez bankalarının faiz politikaları, doların seyri ve jeopolitik gelişmeler fiyatlarda yön değişikliğine neden olabilir.

Altın alım satımı yapmayı düşünenlerin güncel alış-satış fiyatlarını karşılaştırması ve kararlarını kendi bütçeleri ile risk durumlarına göre değerlendirmesi önem taşıyor.

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 27 Ekim Salı günü saat 06.05 itibarıyla alınmıştır.