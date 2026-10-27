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Anasayfa Haber Özel 30 Ekim tatil mi? 30 Ekim Cuma günü okullar tatil edildi mi?

30 Ekim tatil mi? 30 Ekim Cuma günü okullar tatil edildi mi?

30 Ekim Cuma günü okulların tatil olup olmadığı öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın perşembe gününe denk gelmesi nedeniyle gözler cuma günü için ek tatil kararı alınıp alınmayacağına çevrildi.

Haber Özel Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2026 13:03 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2026 07:00
30 Ekim tatil mi? 30 Ekim Cuma günü okullar tatil edildi mi?

30 Ekim 2026 Cuma günü okulların tatil olup olmayacağı öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın perşembe gününe denk gelmesi nedeniyle tatilin hafta sonuyla birleştirilip birleştirilmeyeceği araştırılıyor. Mevcut resmî tatil takviminde 30 Ekim Cuma günü yer almıyor. Bu nedenle Millî Eğitim Bakanlığı veya yetkili makamlar tarafından ayrıca bir tatil kararı açıklanmadığı sürece okullarda eğitim öğretimin normal şekilde devam etmesi bekleniyor. Peki, 30 Ekim tatil mi? İşte cevabı...

30 EKİM MEB TATİL AÇIKLAMASI YAPTI MI?

30 Ekim Cuma günü için genel bir okul tatili kararı bulunduğuna ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Öğrencilerin ve velilerin, olası yeni kararlar için Millî Eğitim Bakanlığı ve ilgili valiliklerin resmî duyurularını takip etmesi gerekiyor.

28-29 EKİM TATİL TAKVİMİ

2026 yılında Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'te başlayacak. 29 Ekim Perşembe günü ise tam gün resmî tatil uygulanacak.

30 EKİM 2026 CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

30 Ekim Cuma günü resmî tatil değildir.

30 EKİM'DE OKUL VAR MI?

Evet. Mevcut takvime göre 30 Ekim Cuma günü okulların normal şekilde açık olması bekleniyor.

29 EKİM TATİLİ 30 EKİM İLE BİRLEŞECEK Mİ?

30 Ekim için ayrıca bir tatil veya idari izin kararı alınmadığı sürece tatil hafta sonuyla birleşmeyecek.

MEB 30 EKİM İÇİN TATİL KARARI AÇIKLADI MI?

30 Ekim için genel bir okul tatili kararı bulunduğuna ilişkin doğrulanmış bir açıklama yok. Güncel durum için MEB ve valilik duyuruları takip edilmeli.

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