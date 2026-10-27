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Anasayfa Haber Özel 28 Ekim yarım gün mü? Özel sektörde 28 Ekim tatil mi?

28 Ekim yarım gün mü? Özel sektörde 28 Ekim tatil mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde tatil takvimi merak ediliyor. 28 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 13.00'ten itibaren yarım gün resmî tatil uygulanacak. Peki, 28 Ekim özel sektörde yarım gün mü, çalışanlar öğleden sonra izinli mi? İşte 28-29 Ekim tatiline ilişkin merak edilenler...

Haber Özel Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2026 09:51 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2026 06:59
28 Ekim yarım gün mü? Özel sektörde 28 Ekim tatil mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde tatil planı yapan vatandaşlar, 28 Ekim'in yarım gün olup olmadığını araştırıyor. 2026 yılında 28 Ekim Çarşamba gününe denk geliyor. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'a göre Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim günü saat 13.00'te başlıyor ve 29 Ekim boyunca devam ediyor. Peki, 28 Ekim özel sektörde yarım gün mü? Özel sektör çalışanları öğleden sonra izin yapabilecek mi? İşte 28-29 Ekim 2026 tatil takvimi…

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 13.00'ten itibaren yarım gün resmî tatil uygulanacak. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında başlayan tatil, 29 Ekim Perşembe günü boyunca devam edecek.

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da Cumhuriyet Bayramı'nın 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başladığı belirtiliyor. Buna göre 28 Ekim'de günün ilk yarısında çalışma düzeni devam ederken saat 13.00'ten sonra resmî tatil dönemi başlayacak.

28 EKİM ÖZEL SEKTÖRDE YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim'de saat 13.00'ten itibaren başlayan Cumhuriyet Bayramı tatili, özel sektör çalışanlarını da ilgilendiriyor. Ancak özel sektörde çalışma düzeni; iş sözleşmesi, toplu iş sözleşmesi ve iş yerinde uygulanan çalışma koşullarına göre değerlendirilmelidir.

Bu nedenle 28 Ekim öğleden sonra çalışıp çalışmayacağını öğrenmek isteyen çalışanların iş yerlerinin duyurularını ve sözleşme hükümlerini kontrol etmesi gerekiyor. İş yerinin faaliyetini sürdürmesi, vardiyalı çalışma veya farklı çalışma düzenleri söz konusu olabilir. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma ve ücretlendirme konusunda İş Kanunu hükümleri uygulanır. Çalışma yapılması durumunda ücret hesabı, ilgili tatil süresi ve çalışanın tabi olduğu düzenlemeler dikkate alınarak yapılmalıdır.

29 EKİM RESMÎ TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tam gün resmî tatildir. 2026 yılında 29 Ekim Perşembe gününe denk geliyor. Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanının yıl dönümü olarak kutlanıyor. 29 Ekim'de kamu kurumlarında genel tatil uygulanırken özel sektör iş yerlerinde çalışma durumu ilgili mevzuat ve çalışma koşullarına göre belirleniyor. Genel tatil gününde çalışan işçilerin ücretleri de İş Kanunu'nun 47. maddesi kapsamında hesaplanıyor.

28-29 EKİM TATİLİ KAÇ GÜN?

2026 yılında 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'te başlayacak Cumhuriyet Bayramı tatili, 29 Ekim Perşembe günü boyunca devam edecek. 30 Ekim Cuma günü ise genel resmî tatil bulunmuyor.

Cuma günü yıllık izin kullanan çalışanlar, hafta sonuyla birlikte daha uzun bir tatil planlayabilir. Ancak 30 Ekim'in resmî tatil olmadığını ve izin durumunun iş yerinin uygulamalarına bağlı olduğunu unutmamak gerekiyor.

28 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

28 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı tatili saat 13.00'te başladığı için eğitim kurumlarında da öğleden sonraki tatil düzeni uygulanır. 29 Ekim Perşembe günü ise Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmî tatildir. Öğrenciler ve veliler, okul yönetimlerinin duyurularını takip ederek ders ve tören programlarına ilişkin ayrıntıları öğrenebilir.

28 EKİM 2026 TATİL TAKVİMİ

  • 28 Ekim 2026 Çarşamba: Saat 13.00'ten itibaren resmî tatil.
  • 29 Ekim 2026 Perşembe: Cumhuriyet Bayramı, tam gün resmî tatil.
  • 30 Ekim 2026 Cuma: Genel resmî tatil değil; normal çalışma günü.
  • 31 Ekim Cumartesi ve 1 Kasım Pazar: Hafta sonu tatili, normal çalışma düzenine göre değerlendirilir.

ÖZEL SEKTÖRDE 28 EKİM ÖĞLEDEN SONRA ÇALIŞILIRSA EK ÜCRET ÖDENİR Mİ?

Ücretlendirme, uygulanabilir mevzuata ve çalışma düzenine göre değerlendirilmelidir. 29 Ekim'de genel tatil günü çalışması için İş Kanunu'nun 47. maddesi uyarınca çalışılan her gün için ayrıca bir günlük ücret ödenir.

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