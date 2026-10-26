Üniversite öğrencilerine kamu kurumlarında ve özel sektör kuruluşlarında staj yapma fırsatı sunan Ulusal Staj Programı 2027 başvuruları başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gençlerin mesleki deneyim kazanmasını ve kariyer gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan programın yeni dönem başvurularının açıldığını duyurdu. Peki, Ulusal Staj Programı 2027 başvuruları ne zaman bitiyor, son başvuru tarihi hangi gün? İŞKUR Ulusal Staj Programı başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir ve şartları neler? İşte merak edilenler...

ULUSAL STAJ PROGRAMI 2027 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLADI?

Ulusal Staj Programı'nın 2027 yılı başvuruları, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü itibarıyla başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen programın başvuru sürecinin açıldığını bildirdi.

Gençlerin kamu kurumlarında ve özel sektör kuruluşlarında staj fırsatlarından yararlanabileceklerini belirten Işıkhan, program kapsamında kazanılacak deneyimin kariyer gelişimine katkı sağlayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının destekleri ve Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) koordinasyonuyla yürütülen program, öğrencilerin mezun olmadan çalışma hayatını tanımalarını amaçlıyor.

ULUSAL STAJ PROGRAMI 2027 BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Ulusal Staj Programı 2027 için son başvuru tarihi 14 Aralık 2026 Pazartesi olarak açıklandı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından 26 Ekim'de yayımlanan duyuruda da başvuruların 26 Ekim-14 Aralık 2026 tarihleri arasında gerçekleştirileceği belirtildi.

Programa katılmak isteyen öğrencilerin belirlenen tarihe kadar çevrim içi başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

Başvuru bitiş saatine ilişkin resmî kaynaklarda kesinleşmiş bir bilgi doğrulanmadığı için adayların işlemlerini son güne bırakmamaları önem taşıyor.

ULUSAL STAJ PROGRAMI 2027 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ulusal Staj Programı 2027 başvuruları, İŞKUR'un program için oluşturduğu resmî internet sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor.

Adaylar, Ulusal Staj Programı resmî başvuru ekranı adresine giriş yaparak e-Devlet kimlik doğrulama işlemini tamamlayabilecek.

Başvuru sürecinde öğrencilerin öncelikle e-Devlet üzerinden sisteme giriş yapmaları, ardından eğitim ve kişisel bilgilerini kontrol ederek onaylamaları gerekiyor.

Son aşamada başvuru formundaki soruların ilgili kriterlere göre doldurulması ve başvurunun tamamlanması isteniyor.

Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından adaylar, işverenler tarafından iletilebilecek staj tekliflerini yine aynı sistem üzerinden takip edebilecek.

ULUSAL STAJ PROGRAMI 2027 BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Ulusal Staj Programı'na katılmak isteyen adayların belirli yaş, eğitim ve akademik başarı koşullarını karşılamaları gerekiyor.

2027 yılı için yayımlanan başvuru kriterlerine göre adayların 1 Ocak 2027 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Bu kapsamda 1 Ocak 1992 ve sonrasında doğan öğrenciler yaş koşulunu karşılıyor.

Genel not ortalamasının ise istisnai durumlar dışında 4 üzerinden en az 2,00 veya diğer not sistemlerinde buna denk bir seviyede bulunması gerekiyor.

Türkiye ve KKTC'de örgün eğitim gören ön lisans programlarının 1. ve 2. sınıf öğrencileri ile lisans programlarının 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri başvuru yapabiliyor. Tıp, öğretmenlik ve diş hekimliği bölümleri, programın belirtilen lisans başvuru kapsamının dışında yer alıyor.

ULUSAL STAJ PROGRAMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Ulusal Staj Programı'na Türkiye ve KKTC'de öğrenim gören, yaş ve eğitim koşullarını sağlayan ön lisans ve lisans öğrencileri başvurabiliyor.

Yurt dışındaki üniversitelerde öğrenimlerine devam eden Türk vatandaşları ve Mavi Kart sahipleri de belirlenen koşullar doğrultusunda programdan yararlanabiliyor.

Yurt dışında örgün ön lisans programlarının 1. ve 2. sınıfında, lisans programlarının ise 2, 3 ve 4. sınıfında eğitim gören öğrenciler başvuru kapsamında bulunuyor.

Ayrıca yurt dışındaki üniversitelerde yüksek lisans ve doktora eğitimi alan uygun adaylar için de başvuru imkânı bulunuyor.

Başvuru döneminde henüz not ortalaması oluşmamış ön lisans birinci sınıf öğrencileri ile belirlenen lisansüstü öğrenci grupları için not ortalaması konusunda istisnalar uygulanabiliyor. Adayların kendi eğitim durumlarına ilişkin ayrıntıları güncel başvuru kılavuzundan kontrol etmeleri gerekiyor.

ULUSAL STAJ PROGRAMI NEDİR, NE İŞE YARAR?

Ulusal Staj Programı, üniversite öğrencilerinin eğitim hayatları devam ederken kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarındaki kariyer olanaklarından yararlanmasını sağlayan erken dönem kariyer programı olarak uygulanıyor.

Program kapsamında öğrencilere staj, iş gölgeleme ve eğitim olmak üzere farklı gelişim imkânları sunuluyor.

Staj uygulaması, öğrencilerin mesleki bilgilerini gerçek çalışma ortamında geliştirmelerine yardımcı olurken iş gölgeleme yöntemi belirli mesleklerin işleyişini gözlemleyerek öğrenmelerini sağlıyor.

Eğitim faaliyetleri ise öğrencilerin mesleki ve kişisel yetkinliklerini artırmayı amaçlıyor.

Programın temel hedefleri arasında gençlerin istihdam edilebilirliğinin artırılması, kariyer fırsatlarına erişimde eşitliğin desteklenmesi ve farklı üniversite bölümlerindeki öğrencilere çalışma hayatını deneyimleme olanağı sağlanması bulunuyor.

ULUSAL STAJ PROGRAMI 2027 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ulusal Staj Programı'nın 2027 dönemi başvurularının tamamlanmasının ardından öğrenciler için değerlendirme süreci ve staj teklifleri gündeme gelecek.

26 Ekim 2026 itibarıyla 2027 dönemine ilişkin kesin bir sonuç açıklama tarihi duyurulmadı.

Programın işleyişine göre başvuruların kapanmasının ardından işverenler, uygun gördükleri adaylara staj tekliflerini dijital sistem üzerinden iletebiliyor.

Bu nedenle öğrencilerin başvuru yaptıkları platformu düzenli olarak kontrol etmeleri ve kendilerine gönderilecek tekliflere ilişkin duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

ULUSAL STAJ PROGRAMI 2027 ÜCRETLİ Mİ?

Ulusal Staj Programı kapsamında gerçekleştirilecek stajların ücretlendirilmesi, öğrencilerin merak ettiği başlıklar arasında bulunuyor. Ancak 26 Ekim itibarıyla 2027 döneminde öğrencilere ödenecek staj ücretlerine ilişkin yeni yıla özel kesin bir tutar doğrulanmadı.

Staj ücretleri, yürürlükteki mevzuat ve ilgili kurumun uygulamaları çerçevesinde belirleniyor. Bu nedenle adayların kendilerine sunulacak tekliflerde ücret, çalışma süresi ve diğer staj koşullarını ayrıca incelemeleri gerekiyor.