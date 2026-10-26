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Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı | 26 Ekim kazanan numaralar

26 Ekim 2026 Çılgın Sayısal Loto çekilişi yapıldı. Milli Piyango Online üzerinden takip edilen çekilişin kazanan numaraları, Joker ve SüperStar bilgileri merak ediliyor. İşte Çılgın Sayısal Loto çekiliş saati ve resmî sonuç sorgulama ekranı.

Haber Özel Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2026 21:39 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2026 21:40
Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı | 26 Ekim kazanan numaralar

Milli Piyango Online'da yer alan oyun kurallarına göre Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri saat 21.30'da düzenleniyor. 26 Ekim 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, haftanın ilk çekilişini takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Milli Piyango Online üzerinden açıklanacak kazanan numaralar, Joker ve SüperStar bilgileri ile büyük ikramiye tutarı araştırılıyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango Online'da yer alan oyun kurallarına göre Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri saat 21.30'da düzenleniyor.

26 EKİM ÇILGIN SAYISAL LOTO KAZANAN NUMARALAR

13 - 22 - 51 - 52 - 60 - 80 JOKER: 17 SÜPERSTAR: 18

BÜYÜK İKRAMİYE VE KAZANAN KATEGORİLERİ

Çekilişin ardından büyük ikramiye tutarı, kazanan kişi sayısı ve diğer ikramiye kategorilerine ilişkin bilgiler resmî sonuç ekranından kontrol edilebilecek.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Çılgın Sayısal Loto kuponunu kontrol etmek isteyenler, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesinden ilgili çekiliş tarihini seçerek sonuçlara ulaşabilir. Kupondaki numaralar kazandıran sayılarla karşılaştırılabilir; ikramiye tutarı ve kazanılan kategori resmi sonuç ekranından kontrol edilebilir.

Resmi sonuçlar için: https://www.millipiyangoonline.com/

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