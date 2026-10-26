ATV ekranlarında Cem Öğretir'in sunumuyla yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 25 Ekim 2026 tarihli bölümünde, 1 milyon TL değerindeki satranç sorusu dikkat çekti. Yarışmacı Yusuf Efe Öktem, Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) tarafından verilen Büyük Usta unvanıyla ilgili soruda dört ülke arasından doğru yanıtı bulmaya çalıştı. Ancak tercih ettiği seçenek yanlış çıkınca büyük ödüle ulaşamadı. Peki, hangi ülkenin Büyük Usta unvanına sahip vatandaşı olmamıştır? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk satranç sorusunun doğru cevabı nedir? Japonya'nın mı yoksa Zambiya'nın mı Büyük Ustası bulunmuyor? İşte merak edilenler...

HANGİ ÜLKENİN BÜYÜK USTA UNVANINA SAHİP VATANDAŞI OLMAMIŞTIR?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyon TL değerindeki soruda Uluslararası Satranç Federasyonunun verdiği Büyük Usta unvanına sahip vatandaşı bulunmayan ülke soruldu.

Yarışmacı Yusuf Efe Öktem'e yöneltilen soru şu şekildeydi:

"Hangi ülkenin, Uluslararası Satranç Federasyonunun verdiği 'Büyük Usta' unvanına sahip tek bir vatandaşı bile olmamıştır?"

Yarışmacının karşısına çıkan seçenekler şöyleydi:

A) Türkiye

B) Zambiya

C) Hindistan

D) Japonya

Yusuf Efe Öktem, seçenekleri değerlendirdikten sonra B şıkkındaki Zambiya yanıtını verdi. Ancak yarışmada açıklanan doğru cevap farklı oldu.

MİLYONER'DEKİ 1 MİLYON TL'LİK SATRANÇ SORUSUNUN DOĞRU CEVABI NE?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki 1 milyon TL değerindeki satranç sorusunun doğru cevabı D şıkkı, Japonya oldu.

Yarışmacı Zambiya yanıtını vererek soruyu yanlış cevaplarken Japonya, yarışmada Büyük Usta unvanına sahip vatandaşı bulunmayan ülke olarak açıklandı.

Uluslararası Satranç Federasyonunun Haziran 2026'da Japonya'daki satranç faaliyetlerine ilişkin yayımladığı haberde de ülkede Büyük Usta bulunmadığı belirtilmişti.

Bu bilgi, yarışmada açıklanan Japonya yanıtını destekliyor.

ZAMBİYA'NIN SATRANÇTA BÜYÜK USTASI VAR MI?

Zambiya'nın FIDE tarafından verilen Büyük Usta unvanına sahip bir satranççısı bulunuyor.

Zambiyalı Amon Simutowe, ülkesinin satranç tarihinde önemli başarılar elde eden isimler arasında yer alıyor.

1982 doğumlu Simutowe, 2007'de Büyük Usta unvanı için gerekli başarı koşullarını yerine getirdi. Unvanı FIDE tarafından 2009 yılında resmen onaylandı.

Simutowe, Sahra Altı Afrika'dan Büyük Usta unvanına ulaşan ilk satranççı olarak tanınıyor. Dolayısıyla yarışmada Zambiya seçeneğinin yanlış olmasının nedeni, bu ülkeden Büyük Usta unvanını kazanmış bir oyuncunun bulunmasıydı.

SATRANÇTA BÜYÜK USTA (GRANDMASTER) UNVANI NEDİR?

Büyük Usta, uluslararası satrançta oyunculara verilen en yüksek unvanlardan biridir.

Uluslararası Satranç Federasyonu tarafından verilen Grandmaster (GM) unvanı, oyuncuların belirli başarı ve performans kriterlerini yerine getirmesiyle kazanılıyor.

FIDE'nin unvan düzenlemelerinde oyuncuların belirli turnuva performanslarına ulaşmaları ve gerekli reyting koşullarını karşılamaları esas alınıyor. Geleneksel unvan kazanma yolunda 2500 Elo reyting seviyesine ulaşmak temel kriterler arasında bulunuyor.

Bunun yanı sıra belirli uluslararası turnuvalarda Büyük Usta normlarının elde edilmesi gerekiyor. Bazı resmî şampiyonalardaki sonuçlar ise doğrudan unvan kazanma imkânı sağlayabiliyor.

Büyük Usta unvanı, oyuncunun ilerleyen dönemlerde reytingi düşse bile korunabilen bir unvan olma özelliği taşıyor.

MİLYONER'DE 1 MİLYONLUK SATRANÇ SORUSUNDA KİM ELENDİ?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 25 Ekim tarihli bölümünde 1 milyon TL'lik soruya ulaşan isim Yusuf Efe Öktem oldu.

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencisi olan 20 yaşındaki Öktem, yarışmada soruları doğru yanıtlayarak 1 milyon TL değerindeki 12. soruyu açtırmayı başardı.

Satrançla ilgili soruda kalan joker hakkı bulunmayan genç yarışmacı, yarışmadan çekilmek yerine soruyu yanıtlamayı tercih etti.

Zambiya seçeneğini işaretleyen Öktem, doğru cevabın Japonya olduğunun açıklanmasının ardından yarışmaya veda etti.

YUSUF EFE ÖKTEM MİLYONER'DE NE KADAR PARA KAZANDI?

Yusuf Efe Öktem, 1 milyon TL değerindeki soruya yanlış yanıt vermesine rağmen yarışmadan 300 bin TL ödülle ayrıldı.

Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sezonunda 10. soru 300 bin TL'lik garanti barajı olarak uygulanıyor. Öktem, bu barajı geçtikten sonra 500 bin TL değerindeki soruyu da doğru yanıtlayarak 1 milyon TL'lik soruya kadar ilerledi.

Ancak satranç sorusunda verdiği yanlış cevap nedeniyle daha yüksek ödüle ulaşamadı. Genç yarışmacı, garanti ettiği 300 bin TL ile programdan ayrıldı.

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