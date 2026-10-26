Altın fiyatları, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü yeni haftanın ilk gününde takip ediliyor. Sabah saatlerinde yayımlanan piyasa verilerinde gram altının spot satış fiyatı yaklaşık 6.395 TL seviyesinde bulunuyor. Fiyatlar; piyasa verisinin alındığı saate, işlem yapılan piyasaya ve kuyumcuların alış-satış makasına göre değişiklik gösterebiliyor. Altın almayı veya elindeki altını bozdurmayı düşünen vatandaşlar, gram altının yanı sıra çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altınının fiyatlarını da araştırıyor.

CANLI DÖVİZ FİYATLARI 26 EKİM 2026

◼ABD Doları: 49,75 (Alış) - 49,76 (Satış)

◼EURO: 55,84 (Alış) - 55,91 (Satış)

◼STERLİN: 66,56 (Alış) - 66,90 (Satış)

26 EKİM ALTIN FİYATLARI: GRAM VE ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

26 Ekim Pazartesi günü yayımlanan verilerde gram altının spot satış fiyatı yaklaşık 6.395 TL seviyesinde. Diğer altın türlerinde ise piyasa ve fiyat sağlayıcısına göre farklılıklar görülebiliyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 26 EKİM 2026

▶Gram Altın Alış: 6.398,16₺

▶Gram Altın Satış: 6.398,96₺

▶Çeyrek Altın Alış: 10.296,66₺

▶Çeyrek Altın Satış: 10.534,31₺

▶Yarım Altın Alış: 20.528,96₺

▶Yarım Altın Satış: 21.068,62₺

▶Tam Altın Alış: 43.206,00₺

▶Tam Altın Satış: 43.719,00₺

▶Ata Altın Alış: 43.817,00₺

▶Ata Altın Satış: 44.470,00₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 5.869,09₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 5.876,02₺

▶Gümüş Alış: 86,33₺

▶Gümüş Satış: 86,44₺

ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ Mİ?

26 Ekim sabahı yayımlanan spot piyasa verilerinde gram altın fiyatı, ilgili veri ekranında yaklaşık yüzde 0,16 artış gösterdi. Ancak farklı fiyat sağlayıcılarında ölçüm saati ve karşılaştırma aralığı değiştiği için günlük değişim oranları aynı olmayabilir.

Bu nedenle altın fiyatlarının yükselip yükselmediğini değerlendirirken yalnızca tek bir rakama değil, fiyatın hangi saat itibarıyla ve hangi önceki değerle karşılaştırıldığına da bakmak gerekiyor. Kapalıçarşı, serbest piyasa ve spot altın fiyatları arasında da farklılıklar görülebiliyor.

ALTIN FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Altın fiyatlarının yönünü etkileyen başlıca unsurlar arasında ons altının dolar cinsinden değeri, dolar/TL kuru, küresel faiz beklentileri ve yatırımcıların güvenli liman talebi bulunuyor.

Türkiye'de gram altının fiyatı hem uluslararası altın fiyatlarından hem de döviz kurundaki değişimlerden etkileniyor. Bu nedenle ons altın gerilese bile döviz kurundaki hareketler gram altındaki değişimi farklılaştırabiliyor.

GRAM ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

Altının önümüzdeki günlerde yükselip yükselmeyeceği kesin olarak bilinemez. Küresel ekonomik veriler, merkez bankalarının faiz politikaları, doların seyri ve jeopolitik gelişmeler fiyatlarda yön değişikliğine neden olabilir.

Altın alım satımı yapmayı düşünenlerin güncel alış-satış fiyatlarını karşılaştırması ve kararlarını kendi bütçeleri ile risk durumlarına göre değerlendirmesi önem taşıyor.

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 26 Ekim Pazartesi günü saat 06.05 itibarıyla alınmıştır.