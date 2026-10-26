İstanbul'da 26 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi nedeniyle toplu ulaşımda yeni düzenlemeler yapıldı. RAMS Park'ta oynanacak kritik mücadele öncesinde Metro İstanbul, taraftarların stadyuma ulaşımını kolaylaştırmak ve maç sonrasında oluşabilecek yoğunluğu azaltmak amacıyla bazı hatlarda sefer saatlerini uzattı. Peki, 26 Ekim İstanbul'da metro seferleri uzatıldı mı? Metro ve metrobüs saat kaça kadar açık? Hangi hatlarda ek seferler yapılacak, Seyrantepe metrosu gece çalışacak mı? İşte merak edilenler...

26 EKİM İSTANBUL'DA METRO SEFERLERİ UZATILDI MI?

26 Ekim 2026 Pazartesi günü Galatasaray-Fenerbahçe derbisi nedeniyle İstanbul'da 6 metro hattında sefer saatleri uzatıldı.

Metro İstanbul'un duyurusuna göre belirlenen hatlarda seferler gece saat 01.00'e kadar devam edecek. Karşılaşma nedeniyle hem Avrupa hem de Anadolu Yakası'ndaki bazı metro hatlarında çalışma saatleri yeniden düzenlendi.

Uygulamayla taraftarların RAMS Park'a ulaşımı ve karşılaşmanın ardından farklı ilçelere dönüşü sırasında oluşabilecek yolcu yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor.

26 EKİM PAZARTESİ HANGİ METRO HATLARI SAAT 01.00'E KADAR AÇIK?

Metro İstanbul tarafından açıklanan düzenlemeye göre Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin oynanacağı 26 Ekim Pazartesi günü 6 metro hattında hizmet süresi uzatıldı.

Gece saat 01.00'e kadar çalışacak metro hatları şöyle:

M1A: Yenikapı-Atatürk Havalimanı

M1B: Yenikapı-Kirazlı

M2: Yenikapı-Hacıosman

M4: Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı

M5: Üsküdar-Sultanbeyli

M6: Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü

Söz konusu hatlarda seferler 26 Ekim'i 27 Ekim Salı gününe bağlayan gece saat 01.00'e kadar uzatıldı.

Düzenleme yalnızca belirtilen hatları kapsıyor. İstanbul'daki bütün metro ve tramvay hatlarının çalışma saatlerinin uzatıldığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

26 EKİM METRO SEFERLERİ SAAT KAÇTA BİTİYOR?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi nedeniyle sefer uzatması yapılan M1A, M1B, M2, M4, M5 ve M6 metro hatlarında hizmet saat 01.00'e kadar sürecek.

Metro İstanbul, derbi günü normal sefer düzeninin yanı sıra stadyum çevresindeki yolcu hareketliliğini karşılamak için ek trenler de planladı. Özellikle M2 Yenikapı-Hacıosman hattında maç öncesinde ve sonrasında farklı sefer sıklıkları uygulanacak.

Yolcuların kullanacakları güzergâhlardaki son tren hareket saatlerini Metro İstanbul'un güncel sefer duyurularından kontrol etmeleri gerekiyor.

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI İÇİN SEYRANTEPE METRO SEFERLERİ UZATILDI MI?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için en önemli ulaşım düzenlemelerinden biri Seyrantepe istasyonunda yapılacak.

Metro İstanbul'un açıklamasına göre M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda 19.30 ile 21.15 saatleri arasında Yenikapı-Seyrantepe yönünde aktarmasız ek seferler gerçekleştirilecek.

Normal Yenikapı-Hacıosman seferlerine ilave olarak planlanan trenler, 7,5 dakika aralıklarla hareket edecek. Böylece karşılaşmayı stadyumdan takip edecek taraftarlar, Yenikapı'dan Seyrantepe'ye doğrudan ulaşım sağlayabilecek.

Düzenleme, derbi öncesindeki yoğunluğun istasyonlara ve trenlere dengeli biçimde dağıtılmasını amaçlıyor.

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI SONRASI METRO SEFERLERİ KAÇ DAKİKADA BİR?

RAMS Park'ta oynanacak derbinin ardından Seyrantepe istasyonunda ek metro seferleri düzenlenecek.

Karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte taraftar yoğunluğu devam ettiği sürece Seyrantepe'den Yenikapı yönüne 5 dakika aralıklarla aktarmasız trenler hareket edecek.

Seyrantepe-Yenikapı arasındaki ek seferler, mevcut Hacıosman-Yenikapı seferlerine ilave olarak gerçekleştirilecek. Bu uygulamayla taraftarların maç sonrasında istasyondan daha kısa sürede ayrılması ve aktarma noktalarına ulaşabilmesi hedefleniyor.

26 EKİM İSTANBUL'DA METROBÜS SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

İstanbul'da 26 Ekim Pazartesi günü metrobüs seferleri gece boyunca devam edecek. İETT bünyesinde hizmet veren metrobüs sistemi, normal işletme düzeninde haftanın 7 günü 24 saat ulaşım sağlıyor.

Bu nedenle Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından metrobüs kullanacak vatandaşlar gece saatlerinde de yolculuk yapabilecek.

Ancak gece saatlerinde metrobüs sefer sıklıkları gündüz saatlerine kıyasla azalabiliyor. Yolcuların bekleme süreleri güzergâha ve saat dilimine göre değişebiliyor.

Derbiye özel metro uzatmasının aksine metrobüslerde 24 saat hizmet verilmesi mevcut işletme düzeninin bir parçası olarak uygulanıyor.

26 EKİM PAZARTESİ İETT OTOBÜSLERİNİN SAATLERİ UZATILDI MI?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi nedeniyle Metro İstanbul'un 6 metro hattındaki çalışma süresini uzattığı açıklandı. Bununla birlikte İETT otobüslerinin tamamında sefer saatlerinin uzatıldığına yönelik genel bir karar doğrulanmadı.

İstanbul'da bazı otobüs hatları gece seferleri düzenlerken diğer hatların son sefer saatleri güzergâha göre farklılık gösterebiliyor.

Bu nedenle taraftarların maç dönüşünde kullanmayı planladıkları otobüslerin güncel hareket saatlerini İETT'nin resmî sefer sorgulama sisteminden kontrol etmeleri önem taşıyor.

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 21.30'da karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

İstanbul'daki metro düzenlemesi de karşılaşma öncesinde stadyuma gidecek ve maçın bitiminde evlerine dönecek taraftarların ulaşım ihtiyaçlarına göre planlandı.