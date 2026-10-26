Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü yaklaşırken 10 Kasım'ın resmî tatil olup olmadığı merak ediliyor. Türkiye genelinde saat 09.05'te düzenlenecek anma törenleri için hazırlıklar sürerken öğrenciler, öğretmenler ve çalışanlar da tatil takvimine ilişkin araştırmalarını hızlandırdı. Peki, 10 Kasım resmî tatil mi, okullar açık mı? 10 Kasım 2026 hangi güne denk geliyor? Bankalar, hastaneler, PTT ve devlet daireleri çalışacak mı? İşte merak edilenler...

10 KASIM RESMÎ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, Türkiye'de resmî tatil olarak kabul edilmiyor.

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında 10 Kasım, resmî tatil günleri arasında yer almıyor. Bu nedenle 10 Kasım'da tam gün veya yarım gün tatil uygulaması bulunmuyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat ettiği tarih, Türkiye genelinde düzenlenen törenlerle anma günü olarak değerlendiriliyor. Ancak bu durum kamu kurumlarında, okullarda ve özel sektör iş yerlerinde çalışma düzeninin kendiliğinden değişmesine neden olmuyor.

Dolayısıyla 10 Kasım 2026 tarihinde çalışanlar normal mesailerine devam ederken öğrenciler de eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürecek.

10 KASIM 2026 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 88. ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım 2026, Salı gününe denk geliyor.

Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de saat 09.05'te İstanbul'daki Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yummasının yıl dönümünde yurt genelinde anma programları gerçekleştirilecek.

Her yıl olduğu gibi 2026'da da saat 09.05'te düzenlenen törenlerde Atatürk saygı ve özlemle anılacak.

10 KASIM'DA OKULLAR TATİL Mİ, DERS VAR MI?

10 Kasım 2026 Salı günü okullar tatil olmayacak. Millî Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre söz konusu tarih normal ders günleri arasında bulunuyor.

Bu kapsamda ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretim faaliyetleri devam edecek. Öğrenciler ders programlarına göre okullarına gidecek.

Bununla birlikte 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla okullarda çeşitli anma etkinlikleri ve törenler düzenlenecek.

Saat 09.05'te gerçekleştirilecek saygı duruşunun ardından İstiklâl Marşı okunacak. Eğitim kurumlarında Atatürk'ün hayatı, Cumhuriyet'in kuruluş süreci ve tarihî mirasına yönelik etkinlikler yapılabilecek.

10 KASIM'DA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

10 Kasım'ın resmî tatil olmaması nedeniyle üniversitelerde de genel bir tatil uygulaması bulunmuyor.

Devlet üniversiteleri ve vakıf üniversitelerinde dersler, kurumların akademik takvimlerine göre devam edecek.

Üniversitelerde Atatürk'ü anma programları, konferanslar ve çeşitli etkinlikler düzenlenebilecek. Üniversite yönetimlerinin bu programlar kapsamında yapabileceği özel ders saati düzenlemeleri ise kurumların kendi duyurularına bağlı olacak.

10 KASIM'DA DEVLET DAİRELERİ AÇIK MI?

Evet, 10 Kasım Salı günü devlet dairelerinde normal mesai düzeni uygulanacak.

Atatürk'ü Anma Günü resmî tatil olmadığı için kamu kurum ve kuruluşlarının genel çalışma düzeninde değişiklik yapılmıyor.

Valilikler, kaymakamlıklar, nüfus müdürlükleri, tapu müdürlükleri, belediyeler, vergi daireleri ve sosyal güvenlik merkezleri gibi kamu kurumlarında hizmet verilmesi bekleniyor.

Vatandaşlar resmî işlemlerini kurumların normal çalışma saatleri içerisinde gerçekleştirebilecek. Ancak anma programları nedeniyle belirli birimlerde geçici hizmet düzenlemeleri yapılması halinde ilgili kurumların açıklamaları esas alınacak.

10 KASIM'DA BANKALAR AÇIK MI?

10 Kasım 2026 Salı günü bankalar açık olacak. 10 Kasım'ın resmî tatil olmaması nedeniyle kamu bankaları ve özel bankaların şubelerinde normal mesai düzeninin devam etmesi bekleniyor.

Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank, İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi ve diğer bankalarda olağan çalışma saatleri geçerli olacak.

Bankaların şubeleri genellikle 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Bununla birlikte öğle arası ve mesai saatleri şubelere göre farklılık gösterebiliyor.

10 KASIM'DA HASTANELER VE ECZANELER AÇIK MI?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde devlet hastaneleri, şehir hastaneleri, üniversite hastaneleri ve özel hastanelerde genel olarak normal çalışma düzeni devam edecek.

Resmî tatil uygulanmadığı için hastanelerde poliklinik ve muayene hizmetleri olağan randevu programlarına göre sürdürülecek.

Hastanelerin acil servisleri ise her zamanki gibi 24 saat hizmet verecek.

Eczaneler de 10 Kasım Salı günü normal çalışma saatlerinde açık olacak. Mesai sonrasında ise nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek.

10 KASIM'DA PTT VE NOTERLER AÇIK MI?

10 Kasım 2026 tarihinde PTT şubeleri ve noterliklerde resmî tatil nedeniyle kapanma uygulanmayacak.

PTT şubelerinde kargo, posta, ödeme ve diğer işlemler normal çalışma programına göre gerçekleştirilecek.

Noterliklerde de hafta içi mesai düzeni geçerli olacak. Vatandaşların işlem yapacakları şubelerin çalışma saatlerini önceden kontrol etmeleri gerekiyor.

10 KASIM'DA ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞIYOR MU?

10 Kasım resmî tatil olmadığı için özel sektör çalışanları açısından da normal mesai günü olarak değerlendiriliyor.

Fabrikalar, mağazalar, alışveriş merkezleri, marketler ve diğer özel işletmelerde genel çalışma düzeni devam edecek.

İşverenlerin veya kurumların kendi kararlarıyla izin vermesi mümkün olsa da 10 Kasım için kanundan kaynaklanan genel bir ücretli resmî tatil hakkı bulunmuyor.

10 KASIM ARA TATİLE DENK GELİYOR MU? KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığının açıkladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre kasım ara tatili, 10 Kasım'dan sonraki hafta başlayacak.

Birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.

Öğrenciler, ara tatilin ardından 23 Kasım Pazartesi günü yeniden dersbaşı yapacak.

MEB takvimine göre birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü tamamlanacak. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak-5 Şubat 2027 tarihleri arasında uygulanacak.

Böylece 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, 2026-2027 eğitim öğretim yılında ara tatil dönemine denk gelmeyecek.

10 KASIM'DA SAAT 09.05'TE NE OLACAK?

Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de saat 09.05'te hayatını kaybetmesinin yıl dönümünde Türkiye genelinde anma törenleri düzenlenecek.

Her yıl olduğu gibi saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunulacak. Okullarda, kamu kurumlarında ve çeşitli meydanlarda anma programları gerçekleştirilecek.

2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu gereğince 10 Kasım'da Türk bayrakları yas alameti olarak yarıya indirilecek.

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde ülke genelindeki törenlerle anılacak.

KASIM AYINDA RESMÎ TATİL VAR MI?

2026 yılı resmî tatil takviminde kasım ayı içerisinde genel tatil bulunmuyor.

Yılın son resmî bayram tatili 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda uygulanırken sonraki resmî tatil 1 Ocak 2027 Cuma günü olacak.

Kasım ayında öğrenciler için 16-20 Kasım tarihleri arasında ara tatil yapılacak ancak bu dönem ülke genelindeki kamu ve özel sektör çalışanları açısından resmî tatil sayılmayacak.