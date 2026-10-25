Lalovic yeniden başkan

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen 2026 Dünya Güreş Şampiyonası kapsamında, Dünya Güreş Birliği'nin (UWW) kongresi gerçekleştirildi. Kongreye tek aday olarak katılan Nenad Lalovic, kullanılan 140 oyun tamamını alarak 2032 yılına kadar yeniden başkanlığa seçildi. Türkiye Güreş Federasyonu, Lalovic için bir kutlama mesajı yayımladı.