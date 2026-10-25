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Anasayfa Güreş Güreşte Sarıçiçek finalde

Güreşte Sarıçiçek finalde

Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda Yüksel Sarıçiçek, finale çıktı. Başkent Astana'daki organizasyonun ilk gününde, grekoromen stil 55, 60, 77 ve 82 kilo müsabakaları yapıldı. Sarıçiçek finale çıkarken, Ömer Halis Recep (55 kilo), Enes Başar (60 kilo) ve Ahmet Yılmaz (77 kilo) ise elendi.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2026 06:50
Güreşte Sarıçiçek finalde

Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda Yüksel Sarıçiçek, finale çıktı. Başkent Astana'daki organizasyonun ilk gününde, grekoromen stil 55, 60, 77 ve 82 kilo müsabakaları yapıldı. Sarıçiçek finale çıkarken, Ömer Halis Recep (55 kilo), Enes Başar (60 kilo) ve Ahmet Yılmaz (77 kilo) ise elendi.

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