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Güreş Heyecanı

Dünya Güreş Şampiyonası, Kazakistan’ın başkenti Astana’da bugün başlıyor. Şampiyonada bugün 4 milli güreşçimiz mindere çıkacak

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 06:50
Güreş Heyecanı

Dünya Güreş Şampiyonası, Kazakistan'ın başkenti Astana'da bugün başlayacak. 9 gün sürecek şampiyona grekoromen, kadınlar ve erkekler serbest stilde 10'ar sıklette yapılacak. Şampiyonaya 30 sporcuyla katılacak milli takım, tüm sıkletlerde madalya mücadelesi verecek. Şampiyonada bugün grekoromen stilde 55, 60, 77 ve 82 kilo müsabakaları yapılacak. Türkiye'yi 55 kiloda Ömer Halis Recep, 60'da Enes Başar, 77'de Ahmet Yılmaz, 82 kiloda ise Yüksel Sarıçiçek temsil edecek.

KAYAALP 6. ALTIN PEŞİNDE

En fazla dünya şampiyonluğu yaşayan Türk güreşçi Rıza Kayaalp, organizasyon tarihindeki 6. altın madalyası için mindere çıkacak. Kazakistan'ın 2019'dan sonra yeniden ev sahipliği yapacağı şampiyonada Grekoromen stilde madalya mücadelesi verecek milli sporcular şöyle: 55 kilo: Ömer Halis Recep, 60 kilo: Enes Başar, 63 kilo: Kerem Kamal, 67 kilo: Murat Fırat, 72 kilo: Cengiz Arslan, 77 kilo: Ahmet Yılmaz, 82 kilo: Yüksel Sarıçiçek, 87 kilo: Ali Cengiz, 97 kilo: İbrahim Tığcı ve 130 kilo: Rıza Kayaalp.

BAŞKAN AKGÜL UMUTLU KONUŞTU

Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, "Zor bir şampiyona olacak. Allah'ın izniyle geçen seneye göre daha iyi bir şampiyona geçireceğimizi düşünüyorum" dedi.

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