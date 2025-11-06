CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Güreş Akgül'den Bakan Bak'a ziyaret

Akgül'den Bakan Bak'a ziyaret

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, kadın güreşinden sorumlu asbaşkan Yasemin Adar Yiğit ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti. Görüşmede güreşin altyapı adımları, gelecek planları ve tesisleşme ihtiyaçları ele alındı. Bakan Bak, güreş camiasından biri olarak federasyona sürekli destek verdiğini belirtti ve ileride paylaşılacak müjdeli haberlerle başarı çıtasının yükseleceğine vurgu yapıldı.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 06:50
Akgül’den Bakan Bak’a ziyaret

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, kadın güreşinden sorumlu asbaşkan Yasemin Adar Yiğit ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti. Görüşmede güreşin altyapı adımları, gelecek planları ve tesisleşme ihtiyaçları ele alındı. Bakan Bak, güreş camiasından biri olarak federasyona sürekli destek verdiğini belirtti ve ileride paylaşılacak müjdeli haberlerle başarı çıtasının yükseleceğine vurgu yapıldı.

