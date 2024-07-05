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KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ NE ZAMAN? Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivan listesi

Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 663 kez düzenlenecek ve kıyasıya rekabet için nefesler tutuldu. Tarihin en uzun süredir devam eden organizasyonlarından biri olan ve Türk'ün ata sporu olarak bilinen yağlı güreşlerin Kırkpınar şenlikleri, sporseverler tarafından ilgiyle bekleniyor. Arama motorlarında Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin canlı yayınlanacağı kanal araştırılırken ' Kırkpınar Yağlı Güreşleri saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2024 Cuma 16:17
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KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ NE ZAMAN? Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivan listesi

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ CANLI İZLE | Türk'ün ata sporu yağlı güreş, Kırkpınar adıyla 663. kez Edirne'de düzenleniyor. Dünya tarihinin en uzun soluklu organizasyonları arasında yer alan ve Türkiye'nin 'başpehlivanı'nın belilrleneceği Kırkpınar Yağlı Güreşleri hakkında arama motorlarında araştırılan 'Kırkpınar Yağlı Güreşleri saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorularının cevabını ve tüm merak edilenleri sporseverler içim derledik. İşte detaylar...

2024 KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

EDİRNE KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ 2024 NE ZAMAN?

Bu yıl 663.'sü gerçekleştirilecek olan geleneksel Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali 1–7 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ise 5-6-7 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Başpehlivan 7 Temmuz Pazar günü belli olacak.

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ ÖDÜL NE KADAR?

663. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde başpehlivan olan güreşçi 1 milyon lira ödül kazanacak. İkinci olan güreşçi 275 bin lira, başpehlivanlık üçüncülerine ise 140'ar bin lira ödül verilecek. Tüm boylarda dereceye girecek olan pehlivanlara verilecek olan para ödülü, yolluk ve tur ücretleri ile bu yıl 3 milyon liraya ulaşacak.

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