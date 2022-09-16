TAHA AKGÜL FİNAL MAÇI NE ZAMAN? | 2022 Dünya Güreş Şampiyonası final maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Milli Güreşçimiz Taha Akgül'ün dünya şampiyonasında finale yükselmesinin ardından yağlı güreş severler, final maçının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda rakibini alt eden milli gururumuzun maçını izlemek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında Taha Akgül final maçı ne zaman? 2022 Dünya Güreş Şampiyonası final maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularının cevabını araştırıyor. İşte tüm detaylar...

2022 DÜNYA GÜREŞ ŞAMPİYONASI FİNAL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Milli güreşçimiz Taha Akgül, finalde Moğol Lkhagvagerel Munkhtur karşı karşıya gelecek. Nefes kesen karşılaşma 16 Eylül Cuma günü saat 17.55'te yapılacak. Dünya Güreş Şampiyonası TRT SPOR Yıldız ekranlarında canlı izlenebilecek.

TAHA AKGÜL FİNAL MAÇI CANLI İZLEMEKLE İÇİN TIKLAYIN

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Taha Akgül, finale yükseldi. Başkent Belgrad'da gerçekleştirilen organizasyonun altıncı gününde erkekler serbest stilde 4 milli güreşçi elemelerde mücadele etti. 125 kiloda seribaşı olan olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, ilk turu bay geçti. İkinci turda Macar Daniel Ligeti'yi 4-0, çeyrek finalde Kanadalı Amarveer Dhesi'yi 8-2 yenen Taha, yarı finale çıktı.

YARI FİNALDE İRANLI RAKİBİNİ YENDİ

Yarı finalde son dünya şampiyonu İranlı Amir Zare ile karşılaşan Taha, son bölümde aldığı puanlarla rakibini 4-2 yenerek adını finale yazdırdı. Geçen yıl yenildiği Zare'den rövanşı alan Taha Akgül, yarın akşam seansında finalde Moğol Lkhagvagerel Munkhtur ile karşılaşacak. Taha Akgül, 2014 ve 2015 yıllarında dünya şampiyonu olmuştu. Milli güreşçi, Tokyo Olimpiyatları'nda Moğol Munkhtur'u yenerek bronz madalya kazanmıştı.

Yarı final müsabakasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Taha Akgül, "Allah'ıma hamdolsun. Çok önemli bir müsabakadan çıktım. Geçen yıl kaybettiğim dünya şampiyonu rakibimi yendim. Son dünya şampiyonuydu. Güzel müsabakaydı, çekişmeli geçti. Son saniyede aldım. Tribünler İranlı güreşseverlerle dolu. Tribün baskısı da vardı." ifadelerini kullandı.

2022 DÜNYA GÜREŞ ŞAMPİYONASI FİNAL MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Yarın altın madalya için mindere geleceğini hatırlatan Taha, "Hiçbir şey bitmedi. Yarın yine önemli bir müsabakam var. İnşallah onda da galip gelip altın madalyaya ulaşmak istiyorum. Tüm milletimizden dualarını bekliyorum. Yarın ekran başına kitlensinler, dua etsinler." diye konuştu.

İranlı güreşçiyi son bölümde aldığı puanlarla yenen Taha, "Rövanş çok dramatik bitti. Her zaman son saniyelerde ben kaybediyordum. Bu sefer kazanan ben oldum." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Taha'nın galibiyet sevincine tepki gösteren İranlı taraftarlar, mindere pet şişe attı.