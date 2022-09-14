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Yasemin Adar Yiğit dünya şampiyonu!

Son dakika spor haberi: Yasemin Adar Belgrad'da gerçekleştirilen organizasyonda Mısırlı güreşçi Samar Hamza ile karşılaştı. Milli güreşçimiz 76 kiloda rakibini yenerek altın madalya kazandı.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 21:33 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 21:53
Yasemin Adar Yiğit dünya şampiyonu!

Başkent Belgrad'da gerçekleştirilen organizasyonun beşinci gününde Yasemin, finalde Mısırlı güreşçi Samar Hamza ile karşılaştı.

Stark Arena'daki günün son müsabakasında rakibini 6-0 mağlup eden milli güreşçi, kariyerindeki ikinci dünya şampiyonluğunu elde etti. Yasemin, Fransa'nın başkenti Paris'te 2017'de yapılan Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya kazanmıştı.

Dünya şampiyonu tek Türk kadın güreşçi olan Yasemin, Belgrad'da ikinci turda Kazak Gulmaral Yerkebayeva'yı 10-0 teknik üstünlükle, çeyrek finalde Japon Yuka Kagami'yi 4-2, yarı finalde de Ekvadorlu Genesis Reasco Valdez'i 4-3 yenmişti.

İLKLERİN GÜREŞÇİSİ

Yasemin Adar Yiğit, bu yıl Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 5. Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Tokyo Olimpiyatları'nda üçüncülük kürsüsünde yer alan Yasemin, olimpiyatlarda madalya alan ilk Türk kadın güreşçi olarak tarihe geçmişti.

Türkiye, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda beşinci gün sonunda 3 altın ve 3 bronz olmak üzere 6 madalyaya ulaştı.

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