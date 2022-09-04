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ELMALI GÜREŞLERİ CANLI İZLE | Elmalı Güreşleri kazanan belli oldu mu? Başpehlivan kim oldu?

Bu yıl 670.'si düzenlenen Tarihi Elmalı Güreşleri'nde başpehlivanın kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ata sporlarımızdan olan güreşte, son Kırkpınar Paşpehlivanı Cengizhan Şimşek çeyrek final öncesi elenirken Elmalı Güreşleri kazanan belli oldu mu? Başpehlivan kim oldu? sorularının cevabı ve Elmalı Güreşleri canlı izle linki haberimizde...

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 16:30
ELMALI GÜREŞLERİ CANLI İZLE | Elmalı Güreşleri kazanan belli oldu mu? Başpehlivan kim oldu?

'Türk'ün ilk er meydanı' olarak bilinen Elmalı'da heyecan devam ediyor. Bu yıl 670.'si düzenlenen ve Kırkpınar'dan dahi eski olduğu söylenen Elmalı Güreşleri'ni takip etmek isteyenler de arama motorlarında Elmalı Güreşleri kazanan belli oldu mu? Başpehlivan kim oldu? sorualrının cevabını araştırıyor. 2-4 Eylül'de düzenlenen ve yaklaşık 20 bin izleyiciyi konuk eden Elmalı Güreşleri ile ilgili detaylar haberimizde...

ELMALI GÜREŞLERİ KAZANAN BELLİ OLDU MU? BAŞPEHLİVAN KİM OLDU?

Antalya Elmalı'da 30 Ağustos'ta başlayan Elmalı Güreşlerinde sona gelindi. Çeyrek final öncesinde son Kırkpınar Paşpehlivanı Cengizhan Şimşek'in yenilmesiyle sürpriz gelişmeler yaşanan er meydanında, kazanan isimler 4 Eylül 2022 Pazar günü saat 18:00'de belli olacak.

ELMALI GÜREŞLERİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

18 başpehlivanIN üçüncü tura yükseldiĞİ müsabakalarda, üçüncü turda yapılan kura çekimi sonucunda 14 başpehlivan bu turu bay geçerek 4. tura yükseldi. Bu turda başpehlivanlar İsmail Balaban ile Mustafa Batu, Süleyman Aykırı ile Özkan Yılmaz karşı karşıya geldi.

Rakiplerini yenen İsmail Balaban ve Özkan Yılmaz 4. turda mücadele etmeye hak kazandı.Balaban ve Yılmaz'ın yanı sıra Fatih Atlı, Cengizhan Şimşek, Mustafa Taş, Recep Kara, Tanju Gemici, Orhan Okulu, Menderes Saltık, Mustafa Doğan Özkaya, Hüseyin Gümüşalan, Salih Dorum, İsmail Koç, Ali Gürbüz, İsmail Erkal ve Yusuf Can Zeybek 3. günde başpehlivanlık için mücadele ediyor.

ELMALI GÜREŞLERİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Elmalı'da kıran kırana geçen müsabakalarda yarı finale çıkan isimler de belli oldu. Buna göre Orhan Okulu, Ali Gürbüz, Tanju Gümüş yarı finale çıkan isimler oldu.

Yaklaşık 2 bin sporcunun katıldığı güreşler, bugün yapılacak başpehlivanlık final müsabakasıyla sona erecek.

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