Haberler Güreş Şimşek gibi

Şimşek gibi

"Türk gibi güçlü" sözünün çıktığı yer olan Er Meydanı’nda zafer Cengizhan Şimşek’in oldu. Finalde Mustafa Taş’ı yenen Cengizhan büyük sevinç yaşadı.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2022 Pazartesi 06:50
Şimşek gibi
Dünya spor tarihinin en eski spor organizasyonlarından biri olan, 661. defa düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri yine çok heyecanlıydı. Yarı finalde Başpehlivan İsmail Balaban'ı yenen Cengizhan Şimşek ile Ertuğrul Dağdeviren'i geçen Mustafa Taş finalde karşılaştı. Normal süresinde iki güreşçi de birbirine üstünlük sağlayamadı. Puanlamada Cengizhan Şimşek rakibini supleks hareketiyle mağlup ederek Başpehlivan oldu. Büyük bir sevinç yaşadı. Başarısında payı olanlara teşekkür etti.

'ALLAH'IMA ÇOK ŞÜKÜR'

Kırkpınar Başpehlivanı olan Cengizhan Şimşek, büyük zaferi sonrasında gurur doluydu. Şimşek "Allah'ım bana bu şampiyonluğu nasip etti. Anneme, babama, tüm Antalya'ya armağan olsun. Allah'ıma şükürler olsun" ifadelerini kullandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Başpehlivan olan Cengizhan Şimşek'i tebrik etti, üstün başarılarının devamını diledi. Finalist Mustafa Taş da Başpehlivan Şimşek'i centilmence tebrik etti.

DEV BAYRAK AÇILDI

Müsabakalar öncesinde Er Meydanı'nda ay-yıldızlı dev bir Türk bayrağı açıldı. Tribündeki binlerce güreşsever bu anlarda ayağa kalkarak bayrağı taşıyan pehlivanları alkışladı. "Türkiye, Türkiye" sesleri yükseldi.

BAKAN DA İZLEDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da tarihi güreşleri izlemek için dün Edirne'ye geldi. Bakan Kasapoğlu tarihi organizasyona katılan tüm güreşçileri tebrik etti. Şampiyon Şimşek'i alkışladı.

TRİBÜNLER DOLDU

Edirne'deki Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne her zaman olduğu gibi büyük bir ilgi vardı. Binlerce güreşsever müsabakaları izlemek için tribünlere koştu. Er Meydanı'ndaki mücadele eden pehlivanlara büyük destek verdiler.

SEYFETTİN AĞA

661. defa düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ağa bu yıl da değişmedi. Seyfettin Selim, 4 milyon 22 bin TL vererek 13. defa Kırkpınar Ağası oldu. Tribünlerin kendisini alkışlamasına da aynı şekilde karşılık verdi.

661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Cengizhan Şimşek ilk defa Başpehlivan oldu.

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