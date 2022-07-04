Şimşek gibi

'ALLAH'IMA ÇOK ŞÜKÜR'
Kırkpınar Başpehlivanı olan Cengizhan Şimşek, büyük zaferi sonrasında gurur doluydu. Şimşek "Allah'ım bana bu şampiyonluğu nasip etti. Anneme, babama, tüm Antalya'ya armağan olsun. Allah'ıma şükürler olsun" ifadelerini kullandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Başpehlivan olan Cengizhan Şimşek'i tebrik etti, üstün başarılarının devamını diledi. Finalist Mustafa Taş da Başpehlivan Şimşek'i centilmence tebrik etti.
DEV BAYRAK AÇILDI
Müsabakalar öncesinde Er Meydanı'nda ay-yıldızlı dev bir Türk bayrağı açıldı. Tribündeki binlerce güreşsever bu anlarda ayağa kalkarak bayrağı taşıyan pehlivanları alkışladı. "Türkiye, Türkiye" sesleri yükseldi.
BAKAN DA İZLEDİ
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da tarihi güreşleri izlemek için dün Edirne'ye geldi. Bakan Kasapoğlu tarihi organizasyona katılan tüm güreşçileri tebrik etti. Şampiyon Şimşek'i alkışladı.
TRİBÜNLER DOLDU
Edirne'deki Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne her zaman olduğu gibi büyük bir ilgi vardı. Binlerce güreşsever müsabakaları izlemek için tribünlere koştu. Er Meydanı'ndaki mücadele eden pehlivanlara büyük destek verdiler.
SEYFETTİN AĞA
661. defa düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ağa bu yıl da değişmedi. Seyfettin Selim, 4 milyon 22 bin TL vererek 13. defa Kırkpınar Ağası oldu. Tribünlerin kendisini alkışlamasına da aynı şekilde karşılık verdi.
661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Cengizhan Şimşek ilk defa Başpehlivan oldu.
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