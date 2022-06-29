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Kırkpınar'da güreşecek pehlivanların kayıtları başladı

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek pehlivanların kayıt işlemleri başladı. Tartıya çıkan pehlivanlar, boylarına göre ayrılırken, çektikleri kurayla da rakiplerini belirliyor.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 11:24
Kırkpınar'da güreşecek pehlivanların kayıtları başladı

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek pehlivanların kayıt işlemleri başladı.

Sarayiçi Er Meydanı'nda 1-3 Temmuz tarihlerinde yapılacak güreşlere katılmak için Edirne'ye gelen pehlivanların, Mimar Sinan Spor Salonu'nda hazırlanan platformda kayıtları alınıyor.

Kayıt işlemleri sırasında tartılan pehlivanların güreşeceği boy belirleniyor.

Sporcular ayrıca rakibini belirlemek için kura çekiyor.

Türkiye Güreş Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ziya Ünlü, AA muhabirine, bu yıl 661'incisi yapılacak Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin kayıt işlemlerine başladıklarını söyledi.

Geçen yıl 2 bin 500'e yakın pehlivanın katıldığı güreşlere bu yıl 3 binin üzerinde katılım beklediklerini belirten Ünlü, "Bugün sabah 9'da başlayan kayıt işlemleri, yarın akşam 6'ya kadar sürecek. Cuma sabahı da güreşler başlayacak." diye konuştu.

Ünlü, miniklerden başa kadar 15 boyun tüm kayıt işlemlerinin burada yapıldığını dile getirdi.

Büyük orta boyuna kadar olan boylarda kuraların kayıt sırasında çekildiğini aktaran Ünlü, "Büyük orta, baş altı ve baş pehlivanların kurası er meydanında çekiliyor. Burada küçük boyların kiloları, hangi boyda güreşecekleri, bütün ayrımlar yapılıyor. Pehlivanlar hangi boyda yazılırsa cuma günü o boyda güreş tutacak." ifadelerini kullandı.

Kayıt için sabahın erken saatlerinde salona gelen pehlivanların heyecanlı oldukları gözlendi.

Elmalı Belediyesi pehlivanlarından Bayram Acar, Kırkpınar'a en iyi şekilde hazırlandığını, hedefinin kürsünün en üstü olduğunu belirtti.

Elmalı Belediyesi Yağlı Güreş Antrenörü Kerim Aktaş da birçok boyda mücadele edecek pehlivanlarıyla derece almayı hedeflediklerini ifade etti.

Kayıtlar, yarın akşam sona erecek.



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