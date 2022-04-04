Altın şampiyonlar!

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, milli sporcular 2 altın ve 1 bronz madalya daha kazandı. Kerem Kamal, grekoromen stil 60 kiloda Bulgar Edmond Armen Nazaryan'ı 5-0 yenerek büyüklerde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu. Grekoromen stil 67 kiloda mücadele eden Murat Fırat, ev sahibi ülkeden Krisztian Istvan Vancza'yı 3-1 yenerek büyüklerdeki ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Grekoromen stil 82 kiloda mindere çıkan Burhan Akbudak ise Alman Pascal Eisele'i 6-1 yenerek Avrupa üçüncüsü oldu.