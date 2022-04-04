Haberler Güreş Altın şampiyonlar!

Altın şampiyonlar!

Grekoromen stil 60 kiloda Kerem Kamal ile 67 kiloda Murat Fırat altın madalyanın sahibi oldu. 82 kiloda mindere çıkan Burhan Akbudak ise bronz madalya kazandı.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2022 Pazartesi 06:50
Altın şampiyonlar!
Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, milli sporcular 2 altın ve 1 bronz madalya daha kazandı. Kerem Kamal, grekoromen stil 60 kiloda Bulgar Edmond Armen Nazaryan'ı 5-0 yenerek büyüklerde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu. Grekoromen stil 67 kiloda mücadele eden Murat Fırat, ev sahibi ülkeden Krisztian Istvan Vancza'yı 3-1 yenerek büyüklerdeki ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Grekoromen stil 82 kiloda mindere çıkan Burhan Akbudak ise Alman Pascal Eisele'i 6-1 yenerek Avrupa üçüncüsü oldu.
DİĞER
Son dakika haberleri: Galatasaray’da sürpriz teknik direktör ortaya çıktı! Yeni başkan adayı Domenec Torrent’in yerine getirecek…
Edwina Sponza’dan ayrılıp Gülcan Arslan ile yakınlaşan İbrahim Kutluay'dan şoke eden ihanet!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor