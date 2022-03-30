Yarı finaldeyiz!

Macaristan'daki Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ikinci gününde 4 güreşçimiz yarı finale yükseldi. Başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen organizasyona erkekler serbest stil müsabakalarıyla devam edildi. 125 kiloda olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, 92 kiloda Feyzullah Aktürk, 86 kiloda Osman Göçen ve 61 kiloda Süleyman Atlı yarı finale kaldı. Yarı finallerde Akgül, Macar Ligeti, Aktürk, Gürcü Maisuradze, Göçen, San Marino'dan Amine ve Atlı, Bulgar Vangelov'la karşılaşacak. Öte yandan 70 kiloda Selahattin Kılıçsallayan, 79 kiloda Muhammet Akdeniz, 65 kiloda da Münir Recep Aktaş, bronz madalya için mindere çıkacak.