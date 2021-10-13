Yasemin Adar Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’da

Avrupa ve Dünya Şampiyonu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları 3.'sü ilk kadın güreşçisi olarak adını tarihe yazdıran Balıkesirli Milli Sporcu Yasemin Adar, spor kariyerine Balıkesir Büyükşehir Belediyespor çatısı altında devam edecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Balıkesir'de yetişen sporcuları bünyesine kazandırmaya devam ediyor. Balıkesir'in, yurtiçi ve yurtdışındaki milli gururu, 2013 Akdeniz Oyunları Şampiyonu, 2016-17-18-19 Avrupa Şampiyonu, 2017 Dünya Şampiyonu, 2018 Dünya 2. si, 2020 Avrupa 2. si, İslam Oyunları Şampiyonu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları 3. sü Yasemin Adar, Büyükşehir Belediyespor bünyesinde spor kariyerine devam edecek.

Milli sporcu Yasemin Adar'ın, Büyükşehir Belediyespor çatısı altında kariyerine devam edeceği müjdesini veren Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz "Yasemin Adar artık bizim sporcumuz, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu olarak kariyerine devam edecek. Bunlar; tesisle, antrenörle ve yöneticilerin bakış açısıyla oluyor. Bunlar olmazsa, büyükşehirler başarılı oyuncularımızı alıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bu işe akıl koyuyor, başka şehirlerin kulüplerinde kariyerine devam eden başarılı sporcularımızı bünyemize kazandırıyoruz" dedi.