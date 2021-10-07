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SON DAKİKA HABERİ: Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcumuz Burhan Akbudak finale yükseldi

Norveç’de devam eden Dünya Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 82 kg’da Burhan Akbudak, yarı finalde İran’dan Pejman Soltanmorad Postham’ı 5-2 yenerek finale yükseldi. Sporcumuz, finalde Azerbaycan’dan Rafiq Huseynov ile karşılaşacak.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2021 Perşembe 18:59 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2021 Perşembe 18:59
SON DAKİKA HABERİ: Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcumuz Burhan Akbudak finale yükseldi

Norveç'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda mücadele eden milli sporcu Burhan Akbudak, finale çıktı.

Başkent Oslo'da devam eden organizasyonda grekoromen stil 82 kiloda Türkiye'yi temsil eden Burhan Akbudak, ilk turda Ermeni Gegham Torgomyan'ı 12-0 sayı tuşuyla, ikinci turda Macar Laszlo Szabo'yu 11-0 öndeyken tuşla yendi.

Çeyrek finalde ABD'li Benjamin Provisor'u 10-0 sayı tuşuyla mağlup eden milli güreşçi, yarı finalde İranlı Pejman Soltanmorad Poshtam ile yaptığı müsabakayı 5-2 kazanarak adını finale yazdırdı.

Oslo'da Türkiye adına finale çıkan ilk isim olan Burhan, yarın Azerbaycanlı Rafig Huseynov ile altın madalya mücadelesi verecek.

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