Kırkpınar'a turist akını! Otellerde yer kalmadı

MİSAFİRLER SOKAKTA KALMASIN DİYE ÇABA SARF EDECEKLER
Kent merkezinde bulunan bütün otellerde yoğunluk yaşandığını açıklayan bir otelin müdürü Ümit Yazıcı, gurbetçi akınıyla birlikte konaklamada yer sorunu yaşanabileceğini söyledi. Misafirlerin sokakta kalmaması için çalışacaklarını ifade eden Yazıcı, geçmiş yıllarda da aynı yoğunluğun yaşandığını ve vatandaşların araçlarda yattığını hatırlattı. Yazıcı, tüm otellerdeki doluluk oranının aynı olduğunu belirterek, Kırkpınar tarihlerinde otellerinin de dolduğunu vurguladı.
"HERKES BİZ DE GELMEK İSTİYORUZ DİYE ARIYOR"
Edirne'ye gelen güreşçiler de çarşıda yoğunluk oluşturuyor. Antalya'nın Kaş ilçesinden bir otobüs kafilesi ile geldiklerini söyleyen pehlivanlardan Barış Alagöz, "Geçen yıl pandemi sebebiyle gelemedik bu yıl geldiğimiz için mutluyuz, sevinçliyiz. Edirne'ye heyecanla geldik. Bugünü iple çektik. 4 bin 300 kişilik seyirci kapasitesi vermişler ama herkes biz de gelmek istiyoruz diye arıyor" açıklamasında bulundu.