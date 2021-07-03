Haberler Güreş Son dakika spor haberi: Muhammed Hamza Bakır Avrupa şampiyonu!

Son dakika spor haberi: Muhammed Hamza Bakır Avrupa şampiyonu!

Son dakika spor haberleri... Almanya'nın Dortmund şehrinde organize edilen Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda milli güreşçi Muhammed Hamza Bakır, finalde Ukraynalı rakibi Mykhailo Vyshnyvetskyi'yi yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2021 Pazar 06:52
Son dakika spor haberi: Muhammed Hamza Bakır Avrupa şampiyonu!

Almanya'da devam eden Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda Muhammed Hamza Bakır, grekoromen stil 130 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Muhammed Hamza Bakır, Dortmund kentinde düzenlenen organizasyonda, finalde Ukraynalı Mykhailo Vyshnyvetskyi ile karşılaştı. Rakibini 3-1 yenen milli güreşçi, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor güreşçisi Muhammed Hamza Bakır, ilk turda Macaristan'dan Adolf Bazso'yu 8-0 sayı tuşuyla, çeyrek finalde Belarus'tan Mikita Kavalski'yi 5-2 ve yarı finalde de Ermenistan'dan Albert Vardanyan'ı da 9-0 sayı tuşuyla yenerek finale yükselmişti.



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