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Milli güreşçi Dünya Elemeleri'nde yarı finale yükseldi

'ın başkenti 'da düzenlenen Dünya Elemeleri'nde milli güreşçi , grekoromen stil 77 kiloda yarı finale yükseldi. Cengiz, yarı finalde Bulgar Aik Mnatsakanian ile eşleşti. Milli güreşçi, rakibini yenmesi halinde Tokyo Olimpiyatları'na kota alacak.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 18:37
Milli güreşçi Fatih Cengiz Tokyo Olimpiyatları Dünya Elemeleri'nde yarı finale yükseldi

Başkent 'da gerçekleştirilen organizasyonda , ilk turda Norveçli 'yi 5-0, ikinci turda ABD'li 'i 7-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

Çeyrek finalde Litvanyalı 'ı 7-1 mağlup eden Fatih Cengiz, yarı finalde Bulgar Aik Mnatsakanian ile eşleşti. Milli güreşçi, rakibini yenmesi halinde 'na kota alacak.

Grekoromen stil 87 kiloda ilk turda Kanadalı 'i 4-0, ikinci turda Venezuela'dan 'ı 2-1 yenen dünya şampiyonu , çeyrek finalde İsveçli Kristoffer Zakarias Berg'e mağlup oldu ve 'ye kota alamadı.

'da grekoromen stil 67 kiloda mücadele eden da ilk maçında Kazakistan'dan Almat Kebispayev'e yenilerek Tokyo 2020'ye katılma şansını kaybetti.

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