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Güreşte olimpiyatlar öncesi son kota müsabakaları Bulgaristan'da başlıyor

Güreşte Tokyo Olimpiyatları Dünya Elemeleri yarın Bulgaristan'da başlayacak. Başkent Sofya'da 6-9 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Tokyo Olimpiyatları Dünya Elemeleri'nde 10 milli sporcu mücadele edecek.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 10:49
Güreşte olimpiyatlar öncesi son kota müsabakaları Bulgaristan'da başlıyor

Güreşte Tokyo Olimpiyatları Dünya Elemeleri yarın Bulgaristan'da başlayacak.

Başkent Sofya'da düzenlenecek organizasyon 4 gün sürecek. Tokyo Olimpiyatları için daha önce güreşte 8 kota alan Türkiye, Bulgaristan'da 10 sıklette olimpiyat vizesi mücadelesi verecek.

Olimpiyatlar öncesi son kota müsabakalarında kadınlarda 5, grekoromende 3, serbest stilde 2 milli sporcu mindere çıkacak.

Daha önce serbest stilde 57 kiloda , 86 kiloda , 97 kiloda , 125 kiloda , grekoromende 60 kiloda , 97 kiloda , 130 kiloda , kadınlarda ise 50 kiloda Türkiye'ye olimpiyat kotası kazandırmıştı.

Sofya'da olimpiyat kotası mücadelesi verecek milli güreşçiler ise şöyle:

- Serbest stil

65 kilo: Selahattin Kılıçsallayan

74 kilo:

- Grekoromen stil

67 kilo:

77 kilo:

87 kilo:

- Kadınlar

53 kilo:

57 kilo:

62 kilo: Elif Jale Yeşilırmak

68 kilo: Buse Tosun

76 kilo: Yasemin Adar

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