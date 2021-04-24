Haberler Güreş Milli güreşçi Ekrem Öztürk Avrupa ikincisi oldu

Milli güreşçi Avrupa ikincisi oldu

Son dakika spor haberi... Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu , grekoromen stil 55 kiloda gümüş madalya aldı. İşte detaylar...

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2021 Cumartesi 19:39
Milli güreşçi Ekrem Öztürk Avrupa ikincisi oldu

'nın başkenti 'da düzenlenen organizasyonda Ekrem, grekoromen stil 55 kilo finalinde şampiyonu Rus Emin Sefershaev ile karşılaştı.

İlk devreyi 1-0 geride kapatan milli güreşçi, rakibine 7-0 yenildi. Sefershaev büyükler kategorisinde ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcu, Polonya'da çeyrek finalde Ermeni Rudik Mkrtchyan, yarı finalde de Belaruslu Artsiom Katsar'ı mağlup etmişti.

Ekrem Öztürk, 2018'de Avrupa ve dünya üçüncülüğü elde etmişti.

SON DAKİKA