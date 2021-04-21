Haberler Güreş Son dakika: Milli güreşçi Taha Akgül Avrupa Şampiyonu oldu!

Son dakika: Milli güreşçi Şampiyonu oldu!

’da düzenlenen Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 125 kiloda ülkemizi temsil eden sporcumuz , finalde rakibi ’i mağlup ederek 8'inci kez Avrupa şampiyonu oldu.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2021 Çarşamba 22:05 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2021 Çarşamba 22:34
Son dakika: Milli güreşçi Taha Akgül Avrupa Şampiyonu oldu!

Dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi , sporcu 'i yenerek 8. şampiyonluğunu elde etti.

Polonya'nın başkenti 'da devam eden Avrupa Güneş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden Taha Agül, ilk turda 3 kez dünya şampiyonu olan Gürcü Geno Petriashvili'yi (6-1), çeyrek finalde Polonyalı Kamil Tomasz Kosciolek'i (6-1), yarı finalde de Belaruslu Dzianis Khramiankou'yu (4-0) yenerek finale yükseldi.

Finalde Gençlik Olimpiyatları şampiyonu Rus Sergei Kozyrev ile karşılaşan milli güreşçi, mücadelenin son bölümünde rakibinin agresif davranışları karşısında sakin kalmayı başardı ve karşılaşmayı 9-2 kazanarak kariyerine 8. Avrupa şampiyonluğunu ekledi.

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