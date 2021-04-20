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güreşte altın madalya kazandı!

'nda serbest stil 57 kiloda , Rus rakibi Mongush'u yenerek altın madalya kazandı.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2021 Salı 19:53 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2021 Salı 20:28
Süleyman Atlı güreşte altın madalya kazandı!

'nın başkenti 'da düzenlenen 'nda milli güreşçimiz , 57 kilo çeyrek finalinde Ukraynalı 'u (11-0) sayı tuşuyla, yarı finalde de Türk asıllı Bulgar 'ı (3-1) yenerek finale çıktı. 26 yaşındaki güreşçimiz, bugün akşam seansında Rus sporcu ile karşı karşıya geldi. Süleyman Atlı, rakibini mağlup ederek şampiyonu oldu.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK

Bakanı Dr. , sosyal medyadan paylaştığı mesajla Süleyman Atlı'yı kutladı. Bakan Kasapoğlu mesajında, "Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda altın madalya kazanarak şanlı bayrağımızı göndere çektiren milli sporcumuz Süleyman Atlı'yı yürekten tebrik ediyorum" ifadesine yer verdi.

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