Haberler Güreş Son dakika spor haberi: Macaristan'da finale yükselen Evin Demirhan Tokyo Olimpiyatları'na kota aldı

Son dakika spor haberi: Macaristan'da finale yükselen 'na kota aldı

Son dakika spor haberleri... Milli güreşçi , Macaristan'da düzenlenen 'nde rakibini yenerek finale yükseldi ve olimpiyat kotası aldı.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 08:36
Son dakika spor haberi: Macaristan'da finale yükselen Evin Demirhan Tokyo Olimpiyatları'na kota aldı

Macaristan'da düzenlenen 'nde milli güreşçi , finale yükseldi ve olimpiyatlara katılma hakkı kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent 'deki organizasyonda kadınlar 50 kiloda Evin Demirhan, yarı finalde Fransız 'yi 5-1 mağlup ederek finale yükseldi. Milli güreşçi böylece 'na kota aldı.

Evin Demirhan, finalde Avrupa şampiyonu Bulgar Miglena Selishka ile karşılaşacak.

Yarı finalde mücadele eden diğer kadın milli güreşçilerden 62 kiloda , 4 Avrupa şampiyonluğu bulunan Letonyalı ile karşılaştı.

Elif Jale Yeşilırmak'ın 3-0 öne geçtiği müsabaka 4-4 sona ererken, Letonyalı güreşçi puan avantajıyla finale yükseldi. Milli sporcu, üçüncülük için repesajdan gelecek rakibiyle karşılaşacak.

57 kiloda ise yarı finalde Avrupa ikincisi Bulgar Evelina Nikolava'ya 4-2 yenildi. Milli güreşçi, üçüncülük için mücadele edecek.

GÜREŞTE KOTA SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

Güreşte Tokyo Olimpiyatları'na kota alan milli sporcu sayısı 7'ye yükseldi. Son olarak kadınlarda Evin Demirhan'ın kota aldığı güreşte, daha önce erkekler serbest stilde , , ve , grekoromende ise ve , Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkını kazanmıştı.



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