Haberler Güreş Milli güreşçi Kerem Kamal olimpiyat kotası aldı

Milli güreşçi olimpiyat kotası aldı

'ın başkenti 'de düzenlenen Tokyo Olimpiyatları Kıtası Eleme Müsabakaları'nda milli güreşçi , grekoromen stil 60 kiloda olimpiyat kotası aldı. Bu sonuçla 'nin kota sayısı 8'e yükseldi.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 01:17
Milli güreşçi Kerem Kamal olimpiyat kotası aldı

Milli güreşçi ilk turda güçlü rakibi 'yi çekişmeli bir mücadele sonunda 5-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Kerem Kamal, çeyrek finalde şampiyonu ile karşılaştı. İlk devrede durum 1-1 iken önce çırpma ile 2 puan alan milli güreşçi sonra rakibine mükemmel bir supleks atarak müsabakayı daha ilk devre bitmeden 9-1 sayı tuşuyla yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde ise rakibi 'yı 5-4 mağlup ederek finale yükseldi. Kerem Kamal yarın finalde ile karşılaşacak.

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