Milli güreşçi Kerem Kamal olimpiyat kotası aldı

Milli güreşçi Kerem Kamal ilk turda güçlü rakibi Gürcü Irakli Dzimistarısvılı'yi çekişmeli bir mücadele sonunda 5-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Kerem Kamal, çeyrek finalde Avrupa şampiyonu Moldovalı Viktor Chabanu ile karşılaştı. İlk devrede durum 1-1 iken önce çırpma ile 2 puan alan milli güreşçi sonra rakibine mükemmel bir supleks atarak müsabakayı daha ilk devre bitmeden 9-1 sayı tuşuyla yenerek yarı finale yükseldi.



Yarı finalde ise Macar rakibi Erik Torba'yı 5-4 mağlup ederek finale yükseldi. Kerem Kamal yarın finalde Alman Etienne Kinsinger ile karşılaşacak.