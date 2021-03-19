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Milli güreşçiler ve , olimpiyat elemelerinde yarı finalde!

Milli güreşçiler ve , 'da düzenlenen Avrupa Elemeleri'nde yarı finale yükseldi.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 08:29
Milli güreşçiler Osman Göçen ve Süleyman Karadeniz, olimpiyat elemelerinde yarı finalde!

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, serbest stil 86 kiloda mindere çıkan , ilk turda Ermeni rakibi 'ı 6-0 yendi, çeyrek finalde de Azerbaycanlı Abubakr Abakarov'a son puan avantajıyla üstünlük kurarak yarı finale çıktı.

Yarı finalde dünya ikincisi Dağıstan asıllı Slovak Boris Makoev ile karşılaşacak milli güreşçi Osman Göçen, finale yükselmesi halinde 'na katılma hakkı kazanacak.

Serbest stil 97 kiloda ise , ilk turda Macar rakibi 'u 5-2 yendi. Çeyrek finalde de olimpiyat üçüncüsü, Avrupa ikincisi Rumen Albert Sarıtov'u 5-3 mağlup eden milli sporcu, adını yarı finale yazdırdı.

Yarı finalde Avrupa ikincisi Alman Sven Thiele ile karşılaşacak Süleyman Karadeniz, finale yükseldiği takdirde Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde edecek.

Milli güreşçilerden serbest stil 65 kiloda , ilk turda Makedon rakibi Elmedin Sejfulau'yu 9-4 yendi, çeyrek finalde dünya şampiyonu Azerbaycanlı Hacı Aliyev'e mağlup oldu.

Serbest stil 74 kiloda ise , ikinci turda Avrupa şampiyonu Belaruslu Mahamedkhabib Kadzimahamedau'ya çekişmeli geçen müsabakada 8-7 yenildi.

Yarı finaller, saat 20.00'den itibaren TRT Spor 2'den canlı yayınlanacak.

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