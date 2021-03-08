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Milli güreşçilerden 'da 11 madalya

'da düzenlenen Uluslararası Matteo Pellicone Ranking Series Güreş Turnuvası'nda milli sporcular 11 madalya kazandı. İşte detaylar...

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 08:43
Milli güreşçilerden İtalya'da 11 madalya

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 'nın başkenti 'da düzenlenen organizasyon sona erdi.

Milli takım, organizasyonun son gününde serbest stilde 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti. Milli sporculardan (92 kilo) altın, (61 kilo) ve (92 kilo) gümüş, Hamza Alaca (65 kilo) ve Muhammet Nuri Kotanoğlu (79 kilo) bronz madalya aldı. Serbest Güreş Milli Takımı, turnuvayı 3. sırada tamamladı.

Türkiye, grekoromen stilde 1 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalyayla takım halinde 3. sırayı elde etmişti.

Milliler, böylece turnuvada 2'si altın, 6'sı gümüş ve 3'ü bronz olmak üzere 11 madalya kazandı.

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