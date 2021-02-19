Haberler Güreş Finalde yenildiği rakibi dopingli çıktı! Ufuk Yılmaz dünya şampiyonu

Finalde yenildiği rakibi dopingli çıktı! dünya şampiyonu

Beşiktaşlı milli güreşçi , İranlı güreşçi 'nin doping yaptığının belirlenmesi üzerine dünya şampiyonu oldu. İşte detaylar...

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 17:28
Finalde yenildiği rakibi dopingli çıktı! Ufuk Yılmaz dünya şampiyonu

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre , 97 ülkeden 1237 sporcunun katılımıyla 2019 yılında 'da düzenlenen 'nda ay-yıldızlı formayı terletmiş, final müsabakasında İranlı güreşçi 'ye mağlup olarak dünya ikincisi olmuştu.

, şampiyonanın ardından yapılan testlerde İranlı güreşçinin doping yaptığının belirlenmesi üzerine gelişen itiraz sürecinin sonunda, birincilik unvanının milli güreşçi Ufuk Yılmaz'a geçmesine karar verdi.

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