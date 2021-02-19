Finalde yenildiği rakibi dopingli çıktı! Ufuk Yılmaz dünya şampiyonu

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Ufuk Yılmaz, 97 ülkeden 1237 sporcunun katılımıyla 2019 yılında Katar'da düzenlenen Dünya Plaj Oyunları'nda ay-yıldızlı formayı terletmiş, final müsabakasında İranlı güreşçi Pouya Rahmani'ye mağlup olarak dünya ikincisi olmuştu.

Dünya Olimpiyat Komiteleri Birliği, şampiyonanın ardından yapılan testlerde İranlı güreşçinin doping yaptığının belirlenmesi üzerine gelişen itiraz sürecinin sonunda, birincilik unvanının milli güreşçi Ufuk Yılmaz'a geçmesine karar verdi.