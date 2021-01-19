Ne de olsa Ata sporu

Grekoromen Güreş Milli Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen Uluslararası Zagreb Open Grekoromen Güreş Turnuvası'nda 8 madalya kazanarak şampiyon oldu.
Güreş HaberleriGiriş Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 00:21Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 06:50
Grekoromen Güreş Milli Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen Uluslararası Zagreb Open Grekoromen Güreş Turnuvası'nda 8 madalya kazanarak şampiyon oldu. Milli güreşçiler Furkan Bayrak ve Osman Yıldırım altın, Ahmet Uyar ve Ahmet Yılmaz gümüş, Muhammed Hamza Bakır, Hacı Karakuş, Ali Cengiz ve Doğan Göktaş bronz madalya kazandı. Milliler topladıkları 122 puanla takım halinde şampiyon olurken, İsveç 108 puanla ikinci, Ukrayna 95 puanla üçüncü sırada yer aldı. Millilerimiz önceki gün Fransa'da düzenlenen turnuvada da takım halinde şampiyon olmuştu.