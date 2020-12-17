Haberler Güreş Milli güreşçi Haydar Yavuz Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı

'nda kazandı

, 'da düzenlenen 'nda, serbest stil 70 kilo finalinde Polonyalı rakibi 'e yenilerek kazandı.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2020 Perşembe 22:02
Milli güreşçi Haydar Yavuz Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı

Serbest stil 70 kiloda , 'nda finalde Polonyalı rakibi 'e yenildi ve aldı.

'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen şampiyonada 70 kiloda mindere çıkan Haydar Yavuz, altın madalya maçında Polonyalı Gadzhiev'le karşılaştı.

Haydar Yavuz, müsabakada 3-0 gerideyken bitime 2 dakika kala sakatlık geçirdi. Güreşe devam eden Haydar Yavuz, son 27 saniye kala 5-0 gerideyken karşılaşmayı tamamlayamadı. Haydar, Dünya Kupası'nı gümüş madalya kazanarak bitirdi.


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