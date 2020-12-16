Haberler Güreş Milli güreşçi Yasemin Adar'dan Dünya Kupası'nda gümüş madalya!

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, 'da düzenlenen 'nda, kadınlar 76 kilo finalinde Alman rakibi Focken'e yenilerek kazandı.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 23:29
Milli güreşçi Yasemin Adar'dan Dünya Kupası'nda gümüş madalya!

Kadınlar 76 kiloda , 'da düzenlenen 'nda Alman rakibi Aline Rotter Focken'e yenilerek gümüş madalyada kaldı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen şampiyonada 76 kiloda mindere çıkan Yasemin Adar, altın madalya maçında 'dan Focken'le karşılaştı.

Yasemin Adar, müsabakada 3-0 gerideyken bitime 2 dakika 34 saniye kala rakibine tuş oldu. Böylece Yasemin Adar, turnuvayı kazanarak bitirdi.

Kadınlarda müsabakalar sona ererken, Türk sporcular Dünya Kupası'nı iki gümüş ve bir bronz madalyayla tamamladı.


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