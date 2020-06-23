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23 Haziran 2020, Salı
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Türk sporunun acı kaybı! hayatını kaybetti

Türk sporunun acı kaybı! Vehbi Akdağ hayatını kaybetti

Türkiye Güreş tarihinin unutulmaz ismi , 71 yaşında hayatını kaybetti. Akdağ, Münih Olimpiyat Oyunları'nda 2. olarak bayrağımızı dalgalandırmıştı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, "Münih Olimpiyat Oyunları'nda 2. olan güreşçimiz hayatını kaybetti. Uzun zamandır tedavi gören milli güreşçimiz, amansız hastalığın pençesinden kurtulamadı. Merhumun cenazesi Tokat Ormanbeyli köyünden öğle namazı müteakiben kaldırılacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve tüm güreş camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

1949 Tokat doğumlu Vehbi Akdağ, 16 yaşında güreşe başladı. 1971 yılında Avrupa üçüncülüğü elde eden Akdağ, 1972 Münih Olimpiyatları'nda 2. oldu ve Türkiye'nin tek madalyasını alarak yıllarca adından söz ettirdi. Vehbi Akdağ, 1974 Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak bir kez daha kürsüye çıkmayı başarmıştı.

  1. 23.06.2020
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