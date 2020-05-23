Ünlü güreşçi Hana Kimura'dan acı haber ''Sevilmek istediğim bir hayattı''

Stardom için güreşen Japon bir kadın profesyonel güreşçi olan ve aynı zamanda Netflix yapımı Terrace House Tokyo'nun yıldızı Hana Kimura siber zorbalık sebebiyle 22 yaşında hayatını kaybetti.

Ölüm nedeni hakkında resmi bir bilgi gelmeyen Hana Kimura'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gerçekleri ortaya koydu.

Hana Kimura'nın intihar notu niteliğindeki son mesajları da yaşadığı zorlukları ifade edecek tarzdaydı. Twitter üzerinden düşüncelerini paylaşan 22 yaşındaki yıldız, "Her gün saldırgan nitelikte 100'lerce fikir. Yaralanmadığımı söyleyemem. Sevilmek istediğim bir hayattı. Beni destekleyen herkese teşekkürler. Onları seviyorum. Ben zayıfım, özür dilerim. Sevilmek istediğim bir hayattı. Herkese teşekkürler, sizi seviyorum. Hoşçakalın" ifadelerini kullandı.



