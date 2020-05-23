Ünlü güreşçi Hana Kimura'dan acı haber ''Sevilmek istediğim bir hayattı''
Netflix yapımı Terrace House Tokyo'nun yıldızı ve aynı zamanda Stardom profesyonel güreşen Hana Kimura'nın 22 yaşında siber zorbalığa uğradığı gerekçesiyle hayatını kaybettiği ifade edildi.
Stardom için güreşen Japon bir kadın profesyonel güreşçi olan ve aynı zamanda Netflix yapımı Terrace House Tokyo'nun yıldızı Hana Kimura siber zorbalık sebebiyle 22 yaşında hayatını kaybetti.
Ölüm nedeni hakkında resmi bir bilgi gelmeyen Hana Kimura'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gerçekleri ortaya koydu.
Hana Kimura'nın intihar notu niteliğindeki son mesajları da yaşadığı zorlukları ifade edecek tarzdaydı. Twitter üzerinden düşüncelerini paylaşan 22 yaşındaki yıldız, "Her gün saldırgan nitelikte 100'lerce fikir. Yaralanmadığımı söyleyemem. Sevilmek istediğim bir hayattı. Beni destekleyen herkese teşekkürler. Onları seviyorum. Ben zayıfım, özür dilerim. Sevilmek istediğim bir hayattı. Herkese teşekkürler, sizi seviyorum. Hoşçakalın" ifadelerini kullandı.
- 23.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ünlü güreşçi Hana Kimura'dan acı haber ''Sevilmek istediğim bir hayattı'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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