Ünlü güreşçi Hana Kimura'dan acı haber ''Sevilmek istediğim bir hayattı'' - Son dakika Güreş haberleri - Fotomaç
23 Mayıs 2020, Cumartesi
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Ünlü güreşçi 'dan acı haber ''Sevilmek istediğim bir hayattı''

Ünlü güreşçi Hana Kimura'dan acı haber ''Sevilmek istediğim bir hayattı''

Netflix yapımı 'nun yıldızı ve aynı zamanda Stardom profesyonel güreşen 'nın 22 yaşında siber zorbalığa uğradığı gerekçesiyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

Stardom için güreşen Japon bir kadın profesyonel güreşçi olan ve aynı zamanda Netflix yapımı 'nun yıldızı sebebiyle 22 yaşında hayatını kaybetti.

Ölüm nedeni hakkında resmi bir bilgi gelmeyen Hana Kimura'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gerçekleri ortaya koydu.

Hana Kimura'nın intihar notu niteliğindeki son mesajları da yaşadığı zorlukları ifade edecek tarzdaydı. Twitter üzerinden düşüncelerini paylaşan 22 yaşındaki yıldız, "Her gün saldırgan nitelikte 100'lerce fikir. Yaralanmadığımı söyleyemem. Sevilmek istediğim bir hayattı. Beni destekleyen herkese teşekkürler. Onları seviyorum. Ben zayıfım, özür dilerim. Sevilmek istediğim bir hayattı. Herkese teşekkürler, sizi seviyorum. Hoşçakalın" ifadelerini kullandı.


  1. 23.05.2020
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