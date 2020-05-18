Kırkpınar onaya bağlı

Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Covid-19 nedeniyle tehlikeye giren Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni Sağlık Bakanlığı'nın da onay vermesi halinde yıl sonuna kadar yapmak istediklerini söyledi. Tarihi geleneği sürdürmeye büyük önem verdiklerini belirten Aydın, şu ana kadar 4 kota aldığımız Tokyo Olimpiyatları için hedeflerinin ise 12 kota olduğunu kaydetti. Aydın, "Rıza Akgül ve Taha Akgül'ün sakatlıkları vardı. Bu yüzden olimpiyatların ertelenmesi iyi oldu" dedi.