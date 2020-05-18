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18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Kırkpınar onaya bağlı

Kırkpınar onaya bağlı

Başkanı Aydın: “Tokyo’da 12 kota hedefliyoruz. Pandemi normale dönerse Kırkpınar’ı yıl sonuna kadar yapacağız.

Güreş Federasyonu Başkanı , Covid-19 nedeniyle tehlikeye giren Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni 'nın da onay vermesi halinde yıl sonuna kadar yapmak istediklerini söyledi. Tarihi geleneği sürdürmeye büyük önem verdiklerini belirten Aydın, şu ana kadar 4 kota aldığımız Tokyo Olimpiyatları için hedeflerinin ise 12 kota olduğunu kaydetti. Aydın, "Rıza Akgül ve 'ün sakatlıkları vardı. Bu yüzden olimpiyatların ertelenmesi iyi oldu" dedi.

  1. 18.5.2020
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