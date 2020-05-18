Kırkpınar onaya bağlı
Güreş Federasyonu Başkanı Aydın: “Tokyo’da 12 kota hedefliyoruz. Pandemi normale dönerse Kırkpınar’ı yıl sonuna kadar yapacağız.
Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Covid-19 nedeniyle tehlikeye giren Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni Sağlık Bakanlığı'nın da onay vermesi halinde yıl sonuna kadar yapmak istediklerini söyledi. Tarihi geleneği sürdürmeye büyük önem verdiklerini belirten Aydın, şu ana kadar 4 kota aldığımız Tokyo Olimpiyatları için hedeflerinin ise 12 kota olduğunu kaydetti. Aydın, "Rıza Akgül ve Taha Akgül'ün sakatlıkları vardı. Bu yüzden olimpiyatların ertelenmesi iyi oldu" dedi.
- 18.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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