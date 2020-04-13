20 yaşın altındaki güreşçi 4 kardeş antrenmanlarını evde sürdürüyor - Son dakika Güreş haberleri - Fotomaç
13 Nisan 2020, Pazartesi
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Haberler Güreş 20 yaşın altındaki güreşçi 4 kardeş antrenmanlarını evde sürdürüyor

20 yaşın altındaki güreşçi 4 kardeş antrenmanlarını evde sürdürüyor

20 yaşın altındaki güreşçi 4 kardeş antrenmanlarını evde sürdürüyor

Corona virüsü tedbirleri kapsamında 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından güreşle uğraşan ve yaşları gereği evde kalması gereken 4 kardeş çalışmalarını evlerinde sürdürüyor.

Güreşle uğraşan Muhammed (19), Şahan (18), Fatih (14) ve (13) kardeşler, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 20 yaş altındakilerin sokağa çıkmasının yasaklanması üzerine, çalışmalarını evde sürdürüyor.

, Balkan ve Avrupa şampiyonalarında dereceleri bulunan Acar kardeşler, corona virüsü tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyup, evlerinin bahçesinde formlarını korumak için antrenman yapıyor.

Muhammed Acar, güreşe yaklaşık 8 yıl önce Petrolspor Kulübünde başladığını, ardından Kulübüne transfer olduğunu, corona virüsü salgını nedeniyle antrenmanlara geçici olarak ara verilmesi sonrası da bir ay önce memleketi Batman'a döndüğünü söyledi.

20 yaş altında oldukları için dışarıya çıkamadıklarını belirten Muhammed, "Evimizin bahçesinde ve damında antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. 'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası ertelendi. Fakat biz yine de antrenmanlarımızı yapıyoruz. Hedefim 2020'de Avrupa ve 'na, ardından 2024'teki olimpiyat oyunlarına katılıp, ülkemi en iyi şekilde temsil etmek." ifadelerini kullandı.

ŞAHAN: DAHA İYİ DERECELER KAZANMAYA ÇALIŞACAĞIZ
Kayseri Şekerspor Güreş Takımı'nda yer alan Şahan Acar, salgın nedeniyle Batman'a geldiğini aktararak, "Evde ağabeyim ve kardeşlerimle beraber imkanlarımız çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu şekilde formumuzu korumaya çalışıyoruz. Çok iyi hazırlanıp, daha iyi dereceler kazanmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

Kulübünde spora devam eden Fatih ve Şahin Acar ise ağabeylerine özenerek bu spora başladıklarını, hedeflerinin Dünya Şampiyonası'na katılmak olduğunu kaydettiler.

Çocuklarıyla gurur duyduğunu belirten baba Bilal Acar (47), 5 oğlundan birinin futbol, dördünün de güreş ile ilgilendiğini dile getirip, ailelere çocuklarını spora yönlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

  1. 13.04.2020
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