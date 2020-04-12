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12 Nisan 2020, Pazar
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Tek hedefim olimpiyatlar

Tek hedefim olimpiyatlar

, tek hedefi ve hayalinin gelecek yıla ertelenen 'nda almak olduğunu söyledi.

Milli güreşçi , tek hedefi ve hayalinin gelecek yıla ertelenen 'nda almak olduğunu söyledi. Grekoromen stil 97 kiloda mücadele eden tecrübeli güreşçi, "Zamanım var. Ufak eksikliklerimi giderdiğimde olimpiyat şampiyonu olabileceğimi düşünüyorum. Rakiplerin hepsini daha önce yendim. O gün formda olan kazanacak" diye konuştu.
  1. 12.4.2020
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