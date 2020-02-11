Ne yaptın Rıza!
Dünya Şampiyonası güreşçimiz Rıza Kayaalp, Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Kuchimii’ye mağlup oldu.
Dünya ve Avrupa şampiyonu grekoromen güreşçimiz Rıza Kayaalp, dün hayal kırıklığı yaşadı. İtalya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda 130 kiloda mindere çıkan Rıza, ilk maçta Macar Adam Varga'yı 6-0 mağlup etti. Milli güreşçimiz, çeyrek finalde Kuchimii ile eşleşti. Ukraynalı sporcuya 5-1 yenilen Rıza, bu rakibinin finale çıkması halinde bronz madalya şansını sürderecek, aksi durumda ise turnuvaya veda edecek. 30 yaşındaki Rıza, Roma'ya üst üste 9, toplamda 10. kez Avrupa şampiyonu olabilmek için gitmişti.
- 11.2.2020
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