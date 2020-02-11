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11 Şubat 2020, Salı
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Ne yaptın Rıza!

Ne yaptın Rıza!

Dünya Şampiyonası güreşçimiz , çeyrek finalinde ’ye mağlup oldu.

Dünya ve Avrupa şampiyonu grekoromen güreşçimiz , dün hayal kırıklığı yaşadı. 'da yapılan 'nda 130 kiloda mindere çıkan Rıza, ilk maçta Macar Adam Varga'yı 6-0 mağlup etti. Milli güreşçimiz, çeyrek finalde ile eşleşti. Ukraynalı sporcuya 5-1 yenilen Rıza, bu rakibinin finale çıkması halinde bronz madalya şansını sürderecek, aksi durumda ise turnuvaya veda edecek. 30 yaşındaki Rıza, Roma'ya üst üste 9, toplamda 10. kez Avrupa şampiyonu olabilmek için gitmişti.

  1. 11.2.2020
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