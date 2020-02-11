Milliler İtalya’da
Kadın Güreş Milli Takımı, yarın başlayacak olan Avrupa Şampiyonası için dün İtalya'ya gitti. Sporcu kafilesi şöyle: Evin Demirhan, Zeynep Yetgil, Bediha Gün, Mehlika Öztürk, Elif Yanık, Elif Yeşilırmak, Aslı Tuğcu, Kadriye Aksoy, Merve Pul ve Yasemin Adar.
Kadın Güreş Milli Takımı, yarın başlayacak olan Avrupa Şampiyonası için dün İtalya'ya gitti. Sporcu kafilesi şöyle: Evin Demirhan, Zeynep Yetgil, Bediha Gün, Mehlika Öztürk, Elif Yanık, Elif Yeşilırmak, Aslı Tuğcu, Kadriye Aksoy, Merve Pul ve Yasemin Adar.
- 11.2.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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